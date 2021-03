Apple annonce déjà la fin de l’iMac Pro

Déjà pressentie depuis quelque temps, la fin de l’iMac Pro d’Apple est désormais confirmée. La firme à la pomme a en effet confirmé l’arrêt de la production de l’appareil seulement quatre ans après son lancement sur le marché.

En 2017, Apple commercialisait une nouvelle déclinaison Pro de son iMac. Cependant, ces nouvelles machines surpuissantes ne semblent pas avoir conquis les professionnels en manque de performances. Une décision murement réfléchie à la vue de l’évolution de la gamme d’ordinateurs Apple durant ses dernières années.

Adieu Apple iMac Pro, bonjour iMac M1 ?

Avec l’iMac Pro en 2017, Apple promettait des merveilles avec notamment l’arrivée des Thunderbolt USB-C, des Intel Core Xeon avec 18 coeurs, d’un espace de stockage de 4 To en SSD ou encore jusqu’à 128 Go de mémoire vive. Année après année, l’appareil ne s’est cependant pas amélioré et a laissé la place au Mac Pro en 2019. Un choix judicieux étant donné que la nouvelle tour d’Apple proposait encore plus de puissance aux professionnelles, mais surtout encore plus de modularité.

Avec l’arrivée future d’un iMac avec puce Apple Sillicon M1, il semble ainsi logique pour le constructeur d’arrêter les frais et de passer le flambeau à de nouveaux appareils. Le store officiel d’Apple souligne ainsi que l’iMac Pro est désormais disponible « dans la limite des stocks disponibles ». De plus, nous pouvons remarquer qu’il est impossible de personnaliser l’appareil. Seul le modèle doté d’un processeur Intel Xeon, de 32 Go de RAM et de 1 To de stockage est en effet disponible. Tant de signes nous permettent aujourd’hui de confirmer la fin de la production du produit.

Pour les personnes souhaitant un iMac puissant, nous vous conseillons de vous tourner vers les nouveaux modèles 27 pouces profitant des processeurs Intel de 10ᵉ génération. Le plus intéressant reste tout de même de s’armer de patiente. En effet, la firme à la pomme prévoit d’introduire son processeur maison Apple Sillicon d’ici quelque temps sur ce type d’appareil.