Lenovo Legion Phone Duel 2 : un smartphone gaming original

Lenovo est une marque surtout reconnue pour ses ordinateurs, notamment sa gamme Legion, qui se spécialise dans les équipements pour gamers. Malgré cela, ils se positionnent également sur le marché des smartphones. En effet, leur dernier-né, le Legion Phone Duel 2, vient tout juste d’être officialisé.

Arrière du Legion Phone Duel 2

Un smartphone original en tous points

Le Legion Phone Duel 2 se démarque de ses concurrents en plusieurs points. Tout d’abord, c’est un smartphone pensé pour que l’on l’utilise horizontalement. Il embarque notamment une caméra « pop-up » de 44 mégapixels sur sa tranche droite. Son système de refroidissement se distingue également des autres. En effet, ce sont deux ventilateurs qui évitent au smartphone de chauffer lors des sessions de jeux trop intenses. De plus, Lenovo ne fournit aucun accessoire de type manette, car le téléphone en lui-même est déjà une manette. Huit zones d’appui sont réparties sur le dos et la tranche de l’appareil, ce que la marque appelle « Octa Trigger ».

BANDEAU PUBLICITE

Le module photo se trouve lui dans la partie centrale arrière du smartphone. Il embarque un capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels. Et pour finir dans l’originalité, la batterie de 5500mAh peut se recharger complètement à l’aide de deux ports UBS-C. Le tout pour une charge rapide de 90 W, mais de tout même 65 W si vous utilisez l’unique chargeur présent dans la boîte.

La recharge rapide 90 W du Legion Phone Duel 2

Legion Phone Duel 2 : un smartphone puissant

Pour ce qui est du reste, on peut noter un très grand écran Full HD+ de 6,92 pouces accompagné d’une dalle AMOLED. La fréquence de rafraîchissement est quant à elle de 144hz, ainsi que d’un échantillonnage tactile de 720hz pour une fluidité absolue. Cette fluidité est d’ailleurs possible grâce au Snapdragon 888. Il s’accompagne également de 12, 16 ou 18 Go de RAM ainsi que de 256 ou 512 Go de stockage. Lenovo optimise du mieux possible le tout, à l’aide du système de refroidissement hors du commun décrit plus haut. Tous ces éléments entraînent le poids non négligeable de l’appareil : 259 grammes. De plus, smartphone sera compatible 5G et embarquera Android 11 et la surcouche ZUI 12.5 de Lenovo.

Publicité

Le Legion Phone Duel 2 sera disponible sur le marché en Europe uniquement au mois de mai à un tarif allant de 800 à 1000 euros. Il faudra donc patienter un peu. La Chine aura la chance, quant à elle, de le voir arriver courant avril. La question est donc, arrivera-t-il à se faire une place dans le milieu des smartphones gamings, avec des concurrents tels que le RedMagic 6 ou le ROG Phone 3 ?