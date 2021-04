PS5 : Sony développe son propre Game Pass

Déjà bien ancré, Microsoft propose à ses joueurs depuis 2017 le Xbox Game Pass. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’équivalent chez son concurrent Sony. C’est ce que Jim Ryan, PDG de Sony veut combler en développant un nouveau service. Celui-ci va permettre aux joueurs PlayStation de bénéficier d’une offre similaire.

L’équivalent du Xbox Game Pass sur PlayStation

Le Xbox Game Pass est un service payant qui permet de jouer à des jeux de façon illimitée dans un catalogue assez large. Son coût oscille entre 9,99€ et 12,99€ par mois pour la version ultimate. De plus, Microsoft propose le Xbox Game Pass à ses joueurs sur différentes plateformes comme PC, smartphone, Xbox One ou Xbox Series X/S. C’est donc un accès illimité, un peu comme Netflix pour la Svod. Cette offre à permis d’attirer de nombreux joueurs, intéressés par l’accès illimité au catalogue.

À l’inverse, il n’existe pas ce type de service sur PlayStation. Pourtant, fin 2020, Jim Ryan, PDG de Sony, faisait une allusion au développement d’un service concurrent en indiquant « À vrai dire, il y a des nouvelles à venir à ce sujet, mais pas aujourd’hui. Nous disposons du PlayStation Now, qui est notre service par abonnement et qui est disponible dans un certain nombre de marchés« .

Playstation Now

C’est ensuite David Jaffe, créateur de God of War, qui a commenté ces propos : “Je sais qu’ils font des trucs parce que je connais des gens chez Sony qui m’ont dit qu’ils faisaient des trucs. Il y aura une réponse au Game Pass sur PS5”.

Un Game Pass version PlayStation serait donc en préparation.

Un service différent du PlayStation Now

Le PlayStation Now est un service différent du Game Pass. En effet, le PlayStation Now, est une plateforme de jeux en streaming qui est basé sur le cloud gaming. Cela n’a donc pour le moment rien à voir avec un abonnement de type Game Pass. S’agira-t-il d’un nouveau service, d’un remaniement du PlayStation Now ? Quel en sera le prix ?

Encore beaucoup d’incertitudes pour lesquelles il va falloir patienter avant que Sony communique officiellement à ce sujet.