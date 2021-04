Sony va porter ses jeux PlayStation sur smartphone (God of War, Uncharted…)

Sony Interactive Entertainment n’est pas en peine niveau projet. Après quelques bruits de couloirs annonçant l’arrivée prochaine d’une réponse au Game Pass de Microsoft, la firme nippone est en passe de proposer des jeux emblématiques de ses consoles PlayStation sur smartphone.

Sony part à la conquête des jeux mobiles

Récemment, le site Video Games Chronicle a débusqué une offre d’emploi pour la branche mobile de PlayStation en Californie. À travers cette dernière, nous apprenons que l’entreprise souhaite recruter un « Head of Mobile » qui sera « responsable de la constitution et de la mise à l’échelle d’une équipe de leaders mobiles et assumera les fonctions de chef de cette nouvelle unité commerciale au sein de PlayStation Studios ».

Sony ne s’est cependant pas arrêté à cela. L’offre d’employer offre aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les projets qui découleront de cette nouvelle recrue. L’objectif de cette nouvelle équipe sera de « se concentrer sur l’adaptation des franchises les plus populaires de PlayStation pour mobile ». Entendez par là que nous pourrions voir arriver des licences légendaires des précédentes consoles de la marque telles que God of War, Uncharted, Gran Turismo ou pourquoi pas The Last of Us. À noter que l’offre d’emploi souligne que le « Head of Mobile » devra produire une feuille de route à Sony pour les 3 à 5 années à venir.

Les projets de Sony semblent assez logiques. En effet, ce n’est pas la première fois que l’entreprise s’essaie au marché mobile. Par exemple, nous avions vu arriver sur smartphone Run, Sackboy, Run! en 2014 ou encore Uncharted: Fortune Hunter en 2016. De plus, miser sur des jeux plus accessibles permettrait à l’entreprise d’amener les joueurs mobiles à reconsidérer l’achat d’une console PlayStation afin d’expérimenter plus en détail telle ou telle licence. De plus, le marché mobile représentait 27 % du chiffre d’affaires du secteur des jeux vidéo en 2020. L’opportunité serait donc très bonne à prendre au vu de la popularité des licences PlayStation.

