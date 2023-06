TEST Ecoflow Blade Robot Tondeuse : Navigation Satellite et Balayage pour un Jardinage Innovant

Dans un monde où l’automatisation et l’intelligence artificielle font progressivement partie de notre quotidien, le domaine du jardinage n’est pas épargné. Ecoflow, une entreprise réputée pour ses solutions d’énergie portable, propose le Ecoflow Blade, un robot tondeuse à gazon autonome. Avec des technologies de navigation par satellite et une fonction de balayage intégrée, cette innovation offre une nouvelle approche de l’entretien de votre espace vert. Disponible à 3 699 € EUR sur le site d’EcoFlow, examinons de plus près ce nouvel acteur du monde du jardinage.

Produit disponible sur Tondeuse Robot à Gazon EcoFlow Blade, délimitation sans Fil, Planification Auto de l’itinéraire avec GPS, évitement Intelligent des Obstacles RTK, étanche, antivol, pour des Jardins Jusqu’à 3000㎡

Voir l'offre 2 999,00 €

Notre avis en bref sur la Ecoflow Blade et le kit de Balayage

Le EcoFlow Blade est un robot tondeuse à gazon autonome capable de transformer votre routine d’entretien de jardin. Pesant 16,2 kg et offrant une autonomie de 4 heures, le Blade peut couvrir des terrains allant jusqu’à 3000 m². Son système de navigation par satellite et de cartographie 3D assure une précision optimale de tonte. L’application EcoFlow, compatible avec iOS et Android, vous donne le contrôle total, permettant de définir des limites virtuelles et un planning de tonte. De plus, le Blade est équipé d’une connexion 4G et d’une eSIM pour un suivi constant, même hors de portée du Wi-Fi. Pour un nettoyage supplémentaire, un kit de balayage optionnel est disponible.

Spécifications techniques

Le Blade d’EcoFlow est un robot tondeuse à gazon technologiquement avancé. Voici un aperçu de ses spécifications techniques :

Poids : 16.2 kg

Dimensions : 66,04 × 43,18 × 30,99 cm

Indice de protection : IPX5

Capteurs : Capteur IMU, capteur de levage, capteur de pluie, encodeur de roue, Lidar, Caméra

Au niveau de la performance de la tondeuse :

Durée de travail : 240 min

Largeur de coupe : 25,9 cm

Hauteur de coupe : 2,03 à 7,62 cm

Surface de travail : 3 002,99 m²

Capacité d’escalade : 27°

Escalade d’obstacles verticaux : 4,06 cm

Temps de recharge : 130 min

Modes de travail du GNSS : GPS, Beidou, Galileo, GLONASS

Niveau de bruit : ≤62dB (<59dB en mode doux ; <65dB en mode rapide)



Surprenant par sa légèreté et sa compacité, le robot EcoFlow Blade combine maniabilité et performance. Grâce à ses dimensions réduites, il navigue avec aisance dans différents aménagements de jardin.

En termes de tonte, ce robot offre une largeur de coupe de 25,9 cm et une hauteur réglable entre 2,03 et 7,62 cm. Il peut ainsi s’adapter à divers besoins d’entretien.

Contenu de la boite

Lorsque vous achetez la tondeuse robotisée EcoFlow Blade, vous recevez une boîte bien emballée contenant tout ce dont vous avez besoin pour commencer à tondre votre pelouse. (Attention tout de même à vos lombaires, la boite est relativement lourde).

Voici ce que vous trouverez à l’intérieur :

EcoFlow BLADE Robotic Mower

Station de charge

Antenne GNSS et tube

Alimentation AC

Câblage de la station de charge à l’alimentation AC

Câblage de la station de charge à l’antenne GNSS

Lames de rechange x 4 (12 lames, 4 sets, une installée)

Clous pour la station de charge x 10

Piquets de câble x 40

Guide de sécurité, Guide de démarrage rapide, Carte d’enregistrement de garantie de 3 ans

Cet ensemble complet comprend tout le matériel nécessaire pour installer et utiliser le robot tondeuse dès que vous le recevez.

Installation de l’EcoFlow BLADE

La simplicité d’installation et d’utilisation de l’EcoFlow BLADE est surprenante. Contrairement à d’autres robots tondeuses, il n’est pas nécessaire d’installer des câbles pour délimiter la zone de travail, un véritable avantage.

Le robot est équipé d’un système de cartographie 3D novateur, qui intègre un capteur LiDAR et une caméra à l’avant de l’appareil. En complément du système de navigation en temps réel X-Vision, ces outils permettent de réaliser une cartographie précise de votre jardin en 3D.

Utilisation de l’EcoFlow BLADE

En connectant le robot à l’application EcoFlow, définir des limites virtuelles et des zones interdites devient un jeu d’enfant. Pour la première utilisation, il suffit de guider le robot le long des délimitations souhaitées avec la commande virtuelle de l’application. Cette méthode intuitive vous épargne toute manipulation physique du robot.

L’appareil est doté d’une puce 4G et d’une eSIM pour éviter les problèmes de portée avec votre Wi-Fi domestique. Un forfait mobile est inclus pour la première année, assurant un suivi continu du robot et une sécurité supplémentaire contre le vol.

Enfin, une antenne GNSS est fournie avec le robot. Une fois installée dans votre jardin, cette antenne assure une précision GPS maximale, guidant le robot dans ses déplacements.

Lorsque vous cartographiez votre terrain, soyez prudent. Il est recommandé d’éviter de positionner le robot EcoFlow Blade à proximité des creux ou des trous. Ceux-ci pourraient être perçus comme des pentes abruptes par l’appareil, déclenchant ainsi son mode de sécurité. Vous devriez alors intervenir pour le réorienter.

Le robot tondeuse offre une utilisation simplifiée et intuitive. Cependant, lors de la première configuration, une attention particulière est requise.

L’application EcoFlow, disponible sur Android et iOS, joue un rôle crucial dans le contrôle de l’EcoFlow Blade. Cette application vous offre la possibilité de cartographier avec précision votre jardin en 3D et de définir des zones interdites. De plus, elle permet de planifier la tonte.

Au sein de cette application, vous avez accès à diverses informations sur l’état du robot tondeuse. Un autre avantage est la connexion 4G. Grâce à elle, vous pouvez rester connecté à votre appareil, même quand il est hors de portée de votre Wi-Fi. En somme, l’application EcoFlow facilite grandement son utilisation.

Performance et efficacité

Avec une étonnante légèreté et compacité pour sa catégorie, le EcoFlow Blade, pesant seulement 16,2 kg, associe maniabilité et performance. Grâce à ses dimensions compactes (66,04 × 43,18 × 30,99 cm), ce robot tondeuse navigue aisément dans diverses configurations de jardin.

Alimentée par une batterie Lithium-ion de 21,6V et d’une capacité de 298Wh, la tondeuse EcoFlow Blade offre une autonomie de travail notable de 4 heures. Ce robot de jardin impressionne avec sa capacité à gérer une surface conséquente de 3 000 m². Pendant le processus de tonte, elle effectue les recharges nécessaires pour compléter la tâche dans un seul cycle.

Une fois la batterie épuisée, elle se rétablit entièrement en 130 minutes, grâce à la station de recharge fournie. Cette dernière nécessite une tension d’entrée de 36V et délivre une tension de sortie maximale de 25,2V DC. Notons que pour une charge pleine, cette tondeuse autonome peut couvrir une superficie de 1 200 m².

Coupe de l’herbe, une tâche pas si facile ?

Le EcoFlow Blade offre une largeur de coupe de 25,9 cm et une hauteur réglable entre 2,03 et 7,62 cm. Cet appareil s’adapte donc parfaitement à divers besoins d’entretien de pelouse.

Avant de l’introduire dans votre jardin, il est recommandé de préparer votre pelouse, surtout si l’herbe est particulièrement haute. Une première tonte manuelle pourrait être nécessaire car les capteurs du dispositif peuvent considérer les hautes herbes comme des obstacles, laissant ainsi des zones non tondues.

Une fois cette préparation effectuée, le robot est parfaitement capable de maintenir votre pelouse en bon état, en respectant le planning d’automatisation établi via l’application. Cette étape initiale assure une utilisation optimale et une performance constante de cet outil de jardin.

Il est à noter que des améliorations sont prévues grâce à des mises à jour logicielles à venir. Celles-ci permettront à l’utilisateur de surpasser les limites de tonte actuelles, en particulier dans les cas où l’herbe est trop haute.

Kit de balayage de pelouse EcoFlow BLADE

L’accessoire en option pour la tondeuse robotisée EcoFlow BLADE, le Kit de balayage de pelouse, est un outil efficace. Ses dimensions sont de 622 × 457 × 388 mm et il ne pèse que 4,6 kg. Avec une capacité de conteneur de 0,03 m³ et une largeur de balayage de 346 mm, il est compact mais performant.

Le kit fonctionne à une tension d’entrée de 24V et déploie une puissance maximale de 100W. Il est conçu pour ramasser les résidus d’herbe après la tonte. De plus, il peut également collecter les feuilles, les petits morceaux de bois, les brindilles et autres objets légers qui pourraient encombrer votre pelouse.

Cependant, il convient de noter un point important : ce kit ne permet pas de balayer et de tondre en même temps. Actuellement, ces deux tâches doivent être réalisées séparément. C’est un domaine où EcoFlow pourrait envisager une amélioration. L’ajout d’une fonctionnalité pour tondre et balayer simultanément serait certainement une avancée bienvenue. Cela offrirait aux utilisateurs un gain de temps et une efficacité accrue.

Pour résumer et conclure ce test de l’EcoFlow BLADE

Le EcoFlow Blade, une tondeuse robotisée vendue à 3 699 € EUR (kit de Balayage inclus), marque un progrès technologique notable dans le domaine du jardinage. Ce bijou de technologie combine automatisation, connectivité 4G et cartographie 3D pour offrir une expérience de tonte sans effort.

Cependant, quelques améliorations restent à apporter. Par exemple, elle pourrait gérer de manière plus efficace les herbes hautes et proposer une fonction pour tondre et balayer simultanément. Malgré ces aspects, l’EcoFlow Blade demeure un investissement valable pour ceux qui cherchent à gagner du temps tout en maintenant une pelouse parfaitement entretenue.

Robuste en termes de spécifications techniques et dotée d’une application mobile intuitive, ce produit redessine nos attentes en matière de tondeuses à gazon. Il se distingue par sa facilité d’utilisation, sa performance et son efficacité.