iPhone 14 Pro : le design des modèles sans encoche se précise

Alors qu’Apple est enfin venu proposer une encoche plus petite en 2021 avec les iPhone 13, cette dernière devrait finalement disparaitre en 2022 sur les modèles Pro et Pro Max d’iPhone 14. Elle serait ainsi remplacée par une pilule renfermant les capteurs Face ID et un poinçon pour la caméra frontale. De nouveaux rendus viennent d’ailleurs d’imager une nouvelle fois ce changement esthétique. Nous découvrons aussi que le module photo arrière sera toujours proéminent.

Un peu plus de précisions sur le design des iPhone 14 Pro

Le design des iPhone 14 fait de plus en plus parler de lui depuis quelques semaines. Les différentes sources tendent tout de même à pencher pour des modèles Pro sans encoche pour cette génération de smartphones Apple. Dans un nouvel article, le site 91Mobiles est venu partager de nouveaux rendus CAO basés sur les schémas de fabrication obtenus auprès d’une source de l’industrie. Ces derniers permettent ainsi de mieux entrevoir les remplaçants.

Concernant la face avant des iPhone 14 Pro et Pro Max, les nouveaux visuels dévoilent ainsi un poinçon en forme de pilule renfermant les modèles TrueDepth utilisée pour la technologie Face ID et à sa droite un poinçon traditionnel pour la caméra frontale. 91Mobiles ajoute notamment que l’iPhone 14 Pro profiterait d’une dalle de 6,1 pouces, contre 6,7 pouces pour l’iPhone 14 Pro Max. En soi, cela ne change rien par rapport aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max concernant la diagonale d’écran.

Au niveau de la face arrière, cela semble être la fin d’une petite désillusion des précédentes fuites d’informations. En effet, plusieurs leakers suggéraient que l’imposant bloc photo disparaitrait et mettrait fin à la proéminence de ce dernier sur les précédentes gammes d’iPhone. Cela laissait ainsi entrevoir des capteurs directement intégrés dans le dos des iPhone 14. Malheureusement, les rendus dévoilés par 91Mobiles montrent bien que le module photo resterait identique aux dernières générations d’iPhone.

