Microsoft Edge propose maintenant un VPN gratuit

Microsoft continue de développer Edge en y ajoutant moult nouveautés. La firme américaine vient d’ailleurs d’annoncer l’implémentation d’une couche de sécurité supplémentaire en proposant un VPN gratuit, directement intégré dans son navigateur Web. Une limite de 1 Go est tout de même de la partie. Après, il faudra passer par un abonnement, dont les tarifs n’ont pas encore été communiqués.

Les VPN dans les navigateurs Web, ce n’est pas une nouveauté. En effet, plusieurs solutions bien connues en profitent déjà : Firefox, Brave ou encore Opera. Très appréciée pour profiter d’une anonymisation et d’une protection lors de sa navigation, la fonctionnalité commence à se faire une place dans le navigateur Microsoft Edge.

Ce VPN prend le nom de Edge Secure Network. Après une phase de test sur un groupe limité d’utilisateurs, Microsoft a commencé le déploiement chez une grande partie des internautes grâce à la dernière mise à jour du navigateur. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les Paramètres de Edge ; et accéder à la section Confidentialité, recherche et service.

Dans Réseau sécurisé de Microsoft Edge, vous serez face à trois niveaux de protections : Sélectionner des sites, Optimisé et Tous les sites. Le premier permet d’activer automatiquement le VPN de Edge pour une liste définie de site ; le second « protège automatiquement votre trafic lors de l’utilisation d’un Wi-Fi public, des réseaux non sécurisés ou de la visite dans des sites sans certificat valide (HTTP) » ; et le troisième applique le VPN partout où vous naviguez sur le Web.

Source : 01net

Microsoft recommande principalement le mode Optimisé, étant qu’il permet de sécuriser sa connexion sur des sites n’appliquant pas le HTTPS, soit l’extension sécurisée du protocole HTTP. Surtout, il est important de souligner que le VPN est gratuit dans la limite de 1 Go de trafic par mois. À noter, il est obligatoire de se connecter à son compte Microsoft sur Edge pour en profiter. Pour voir combien de données il vous reste, il suffit de cliquer sur l’icône en forme de bouclier en haut à droite de la fenêtre du navigateur.

