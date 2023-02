Test – Scuf Reflex : une meilleure manette que la DualSense ?

Scuf est une marque bien connue dans le milieu du gaming. Elle est présente dans le secteur depuis de nombreuses années et notamment avec ses manettes améliorées. Ces dernières ont pour objectif d’améliorer les performances des manettes classiques, mais aussi l’ergonomie et la personnalisation. La Scuf Reflex vient donc concurrencer en toute logique la DualSense Edge de la PS5.

Présentation de la Scuf Reflex

Au premier abord, la ressemblance avec la DualSense est assez frappante. En effet, le design de base est identique et par conséquent sa prise en main est également similaire.

Ainsi, la forme et la taille de la manette reprennent les mêmes codes gagnants. Là où Scuf fait fort, c’est sur la partie amélioration et personnalisation. En effet il existe de nombreuses possibilités de personnalisation, avec un choix de couleurs assez impressionnant. On peut donc avoir une manette quasiment unique ou alors opter pour un modèle déjà configuré comme c’est le cas pour ce test. Néanmoins, on conserve toujours la possibilité de personnalisation avec les sticks et autres.

Sur la face avant, on trouve les mêmes boutons avec la même disposition que sur la DualSense. La différence est qu’il n’y a pas les logos carrés, triangle, rond, croix. Également, pas de bouton PlayStation, mais un bouton rond Home à la place. Les gâchettes, port USB-C, micro et jack sont aussi présents. On est ainsi sur la même base que la DualSense.

En revanche, en dessous, on trouve un module additionnel qui comporte un bouton de sélection de profils ainsi que 4 palettes.

Le placement des palettes est excellent, car très intuitif. En effet, les doigts se positionnent naturellement dessus et c’est ce que l’on cherche. À noter qu’elles peuvent se retirer, mais il n’y a plus d’intérêt !

Performances

La DualSense est la manette la plus poussée au niveau technologique à l’heure actuelle. C’est donc en toute logique que la Scuf Reflex assure la continuité puisqu’elle reprend toutes ses spécificités de base. La différence de poids est de 20g en faveur de la Scuf et c’est très peu comparé à ce qu’elle offre en retour.

Au niveau de la texture, la Scuf Reflex est très agréable au toucher, avec un aspect lisse et soyeux. Mais pour autant, elle ne glisse pas une fois en main. Il en est de même avec le pad.

Les joysticks sont interchangeables avec différentes possibilités. En effet, on peut choisir des joysticks convexes ou concaves donc bombés ou creux. De plus, on peut opter pour des joysticks courts ou longs. La mise en place est ultra simple, il suffit de soulever le capot de la partie inférieure de la Reflex, on tire le stick et on place celui de son choix. Simple et efficace.

La manette est fournie avec un câble USB-C tressé de 2 mètres. Étant donné qu’elle fonctionne sans fil tout comme la DualSense, on peut jouer tout en la rechargeant. Également, deux sticks supplémentaires sont livrés, un court et un long à la surface bombée. En revanche, la boite de rangement est vendue séparément.

Des palettes ingénieuses

À l’arrière de la Scuf Reflex on trouve donc 4 palettes. Ces dernières sont parfaitement placées puisque les doigts se posent dessus tout naturellement. 2 palettes s’activent en dessous de la manette et les 2 autres sur les côtés. Bien évidemment, on peut mapper comme on le souhaite chacune de ces palettes. Par exemple, on peut attribuer R2 à la palette du côté gauche. De nombreuses possibilités sont ainsi offertes. À noter que la position du majeur au niveau des palettes peut aussi permettre d’activer 2 palettes en même temps. Ainsi le majeur droit peut s’utiliser pour actionner les 2 palettes de droite en même temps. Cela s’avère pratique pour mapper par exemple un combo du style R1 + Rond.

En complément des palettes, le bouton de sélection de profils vient compléter le dispositif avec l’ajout de 3 profils préenregistrés. Chaque profil est modifiable en fonction du besoin.

Différences entre la Reflex Classique / Pro / FPS

Scuf propose trois différents modèles de base, la classique, ainsi que la Pro et la FPS. Voici les quelques différences entre ces modèles afin de ne pas s’y perdre.

Conclusion

Avec une base de DualSense, Scuf améliore la manette PS5 en lui ajoutant de la personnalisation ainsi que des palettes. C’est donc une version deluxe de la manette PS5 que nous livre Scuf avec sa Reflex. La texture de la manette est parfaite, les sticks interchangeables hyper pratiques permettent de s’adapter au goût et aux préférences de chacun. Son atout majeur réside dans l’ajout de palettes qui se placent naturellement sous les doigts. Elles viennent combler un manque pour en faire la manette ultime.