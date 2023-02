DJI annonce le Mini 2 SE : un nouveau drone compact à 389 euros

DJI vient de revenir avec un nouveau drone miniature : le Mini 2 SE. Avec cette seconde génération, le constructeur chinois propose un produit tenant dans la pomme de la main et profitant d’un poids plume tout juste sous les 250 grammes. Sur une charge, l’appareil propose un temps de vol maximal de 31 minutes.

En cette nouvelle semaine de février 2023, DJI a pris le temps de lever le voile sur un nouveau produit : le drone ultraportable Mini 2 SE.

Avec ce produit, l’objectif est simple : conquérir le grand public. Pour cela, nous retrouvons un format compact pour le DJI Mini 2 SE. Replié, le drone tient en effet dans la paume de la main. Son prix de 389 euros offre aussi un investissement minime pour les débutants. Un pack nommé Fly More et proposé à 529 euros vient au passage offrir des batteries de rechange pour augmenter facilement et rapidement son temps de vol.

D’ailleurs, il est important de souligner qu’au vu de son format, la batterie n’est logiquement pas grande. Ainsi, l’autonomie se veut assez limitée sur le DJI Mini 2 SE : 31 minutes maximum. Il faudra donc être bien rapide pour faire vos plans, ou investir dans des batteries de rechange (d’où le pack Fly More proposé par la marque).

Du côté de la captation photo et vidéo, le DJI Mini 2 SE propose un capteur CMOS 1/2.3 pouce stabilisé sur trois axes permettant de filmer en 2,7K et prendre des clichés en 12 Mpx. La transmission vidéo HD avec système anti-interférences s’étend d’ailleurs jusqu’à 10 km, permettant ainsi d’avoir des prises de vue assez éloignées de son point de décollage. Au niveau des fonctions de prise de vue, nous retrouvons notamment QuickShots et Panorama.

Comme à son habitude, DJI offre aussi des fonctionnalités intelligentes pour faciliter l’expérience de vol avec ses drones, une assistante au décollage et à l’atterrissage ainsi que la possibilité de faire revenir le Mini 2 SE à son point de départ dans le cas où vous avez perdu le signal. Face au vent, le drone peut résister jusqu’à des bourrasques allant jusqu’à 10,7 m/s.