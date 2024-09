Microsoft dévoile sa nouvelle manette Xbox Adaptive Joystick

Une fois de plus, Microsoft repousse les limites de l’accessibilité avec son nouveau périphérique gaming. Lors de la Gamescom 2024, la firme dévoile leur dernière création : la Xbox Adaptive Joystick. En gros, il s’agit d’une manette avec un joystick spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite. Et, vu que l’inclusivité devient un enjeu majeur dans l’industrie du jeu vidéo, Microsoft vise à prendre les devants avec ce geste audacieux. Son objectif : rendre le gaming accessible aux millions de joueurs handicapés à travers le monde.

Xbox Adaptative Joystick : une manette 100% personnalisable

Connue pour ses nombreuses options en jeu permettant l’accessibilité pour les joueuses et joueurs en situation de handicap, Microsoft profite de la Gamescom pour dévoiler sa prochaine innovation dans le domaine. Baptisé Xbox Adaptive Joystick, cette nouvelle manette propose une nouvelle option pour les personnes à mobilité réduite. De plus, Microsoft n’a pas fait les choses à moitié, en collaborant avec des experts en accessibilité. La firme s’est également inspirée des commentaires de la communauté des joueurs et des personnes handicapées lors de la conception du périphérique.

À première vue, la Xbox Adaptative Joystick ressemble aux nunchuks de la Wii. Dédiée pour une utilisation à une main, elle comprend un stick analogique, quatre boutons à l’avant et deux autres boutons imitant les gâchettes d’une manette Xbox “classique”. Tous ces boutons sont entièrement personnalisables depuis l’application Accessoires Xbox sur PC ou console Xbox.

La Xbox Adaptative Joystick s’adapte sur toutes les anciennes manettes adaptatives Xbox ou une manette Xbox classique. En bonus, Microsoft va mettre à disposition des fichiers pour imprimantes 3D afin de remplacer facilement les embouts de sticks analogiques. Vous pouvez les télécharger gratuitement en vous rendant sur le Xbox Design Lab de Microsoft.

Voir aussi : Delta Force: Hawk Ops était au Gamescom 2024 et s’offre une bande-annonce révélatrice

À quand la sortie de cette nouvelle manette ?

Pour pousser les limites de l’accessibilité encore plus loin, Microsoft a également pensé au packaging. La Xbox Adaptative Joystick sera donc disponible dans un emballage Xbox avec un ruban adhésif facile à ouvrir, une grande languette à la base et un couvercle à charnière pour faciliter l’accès à la manette. Les joueurs peuvent aussi extraire facilement la manette grâce à plus d’espace entre le carton et le périphérique.

La Xbox Adaptative Joystick devrait être disponible au début de l’année 2025. Vous pouvez l’acheter exclusivement via Microsoft Store au tarif de 29,99 $. Découvrez-la dans la vidéo ci-dessous :