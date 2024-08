Delta Force: Hawk Ops était au Gamescom 2024 et s’offre une bande-annonce révélatrice

La Gamescom bat son plein actuellement, en réunissant des dizaines d’éditeurs et développeurs du monde entier. Parmi eux se trouve Team jade, le studio derrière le très attendu Delta Force: Hawk Ops. D’ailleurs, Team Jade a promis de bonnes nouvelles pour la Gamescom, et ils ont tenu parole. Lors de l’Opening Night Live, le studio dévoile une nouvelle bande-annonce de Delta Force: Hawk Ops, révélant également sa fenêtre de sortie sur PC.

La bande-annonce :

Que nous réserve Delta Force ?

Comme vous l’avez vu dans la bande-annonce, Delta Force: Hawk Ops devient tout simplement Delta Force. Disparu des radars depuis 2009, le célèbre jeu de tir fait son grand retour lors de la Gamescom 2024, en présentant une nouvelle campagne modelée sous Unreal Engine 5. Celle-ci se déroule en 2035, où les joueurs doivent mettre un terme aux activités illégales de la Hawk Corporation. Des armes futuristes et des technologies modernes seront à leur disposition pour mener à bien leur mission.

Quant au mode multijoueur, il y en a deux. Le premier, baptisé Hazard Operations, est une mission d’extraction semblable à celle de Tarkov. Le principe est simple : vous prenez en charge le “colis”, vous vous rendez sur les lieux d’extraction avec deux coéquipiers, et vous commencez les procédures d’extraction. Le deuxième mode, Havoc Warfare, est une battle royale. Dans une arène, vous devez affronter 31 autres joueurs, et vous devez faire en sorte d’être le dernier en vie.

Le prochain jeu de tir de Team Jade a tout pour s’aligner avec un certain Battlefield. De plus, il sera gratuit ! En phase de test alpha fermé depuis des mois, Delta Force sera prochainement accessible en accès anticipé. Lors de son interview, le développeur principal Leo Yao a déclaré : “L’accès anticipé devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2024. Nous nous attendons à ce que la sortie finale ait lieu au premier trimestre de l’année prochaine.” Les joueurs pourront également avoir un avant-goût du jeu durant la Steam Next Fest en octobre prochain.

Delta Force sera donc disponible vers le premier trimestre 2025 sur PC, consoles et mobile.