On a maintenant la date de sortie du jeu VR Alien: Rogue Incursion

Regarder un film Alien, c’est bien. Mais s’aventurer dans l’univers d’Alien en réalité virtuelle, c’est encore mieux. Si Alien: Romulus, le dernier film de la franchise, vous a conquis, nous vous conseillons vivement de jouer à VR Alien: Rogue Incursion. Et ça tombe bien, car la date de sortie du nouveau jeu en réalité virtuelle (VR) de la célèbre franchise a enfin été dévoilée. Le studio Survios, le développeur, a d’ailleurs officialisé la nouvelle avec pas une, mais deux bandes-annonces. Attention, interdit aux moins de 17 ans !

Les bandes-annonces de présentation d’Alien: Rogue Incursion

Une nouvelle incursion dans l’univers culte en VR

Survios a sans aucun doute profité de la sortie d’Alien: Romulus dans les salles de ciné pour dévoiler Alien: Rogue Incursion, son jeu d’horreur en VR. Prévu sortir sur ordinateurs, PlayStation VR 2 et Meta Quest 3, les premières images des trailers dévoilent un jeu où l’atmosphère oppressante et les décors sombres sont omniprésents.

Dans Alien: Rogue Incursion, les joueurs incarneront l’ex-Marine coloniale Zula Hendricks. Accompagné de Davis 01, une IA, Zula doit se rendre sur la planète inconnue Purdan afin de percer les mystères se cachant sous sa surface. Mais pour se frayer un chemin jusqu’au cœur du centre de recherche, l’ex-agent doit faire face à des redoutables Xénomorphes. Et pour ne pas faciliter la tâche, ils sont dotés d’intelligence, capables d’apparaître dynamiquement en fonction des actions du joueur.

Heureusement, les joueurs auront à leur disposition les armes et des équipements nécessaires à la mission. Parmi elles, il y a le traqueur de mouvement ou encore le fusil à impulsion. Et vu les dégâts que ce dernier inflige à la créature, on peut dire qu’il est puissant. Très puissant. Ajoutez à cela la vue en FPS et l’environnement réaliste pour assurer une immersion totale.

Si les facehuggers et les xénomorphes ne vous font pas peur, le jeu vous donne rendez-vous le 19 décembre prochain sur PlayStation VR 2, Meta Quest 3 et SteamVR. Vous pouvez dès maintenant précommander le jeu, et en cadeau, vous recevrez des skins d’arme et d’armure inspirées d’Alien: Romulus.