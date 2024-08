Until Dawn Remake : on connaît maintenant la date de sortie !

Le mois d’octobre s’annonce passionnant pour les fans d’horreur. Le remake du jeu culte Until Dawn se précise enfin avec l’annonce tant attendue de sa date de sortie. Depuis sa première sortie en 2015, ce thriller horrifique est devenu incontournable dans le genre, et ça, Sony et Ballistic Moon le savent très bien. Avec ce remake, les deux studios promettent des graphismes améliorés et une immersion accrue digne des nouvelles générations de consoles. De quoi raviver la terreur chez les fans du jeu sur PS4, tout en séduisant une nouvelle génération de joueurs !

Until Dawn Remake sortira juste à temps pour Halloween

Après Silent Hill 2 de Bloober Team, A Quiet Place : The Road Ahead, ou encore RetroRealms : Halloween, Sony et Ballistic Moon confirment l’arrivée d’Until Dawn, cette fois en version remake. Il sortira officiellement le 4 octobre sur PS5 et PC, en apportant des améliorations en termes de graphisme. De plus, Ballistic Moon a donné une “mise à jour cinématographique” au jeu, tout en offrant aux joueurs une “expérience plus intime” grâce à des visuels améliorés.

Vous pouvez voir la différence entre le jeu original de 2015 et le remake dans la vidéo ci-dessous :

Développé à l’origine par Supermassive Games, Until Dawn est un jeu narratif d’horreur qui se déroule dans une station de montagne isolée. L’histoire suit un groupe de huit amis qui se retrouvent pour une escapade d’un week-end, un an après la disparition mystérieuse de deux de leurs camarades dans des circonstances tragiques. Mais ce qui commence comme un simple week-end récréatif vire rapidement au cauchemar, car ils se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls dans les montagnes de Blackwood…

Afin de survivre à la terrible nuit, les joueurs doivent prendre des décisions difficiles. Attention : chaque décision que vous prenez influence le cours de l’histoire du jeu. Elle détermine également celui ou celle qui survivra jusqu’à l’aube. Until Dawn explore des thèmes de peur, de trahison et de survie, tout en jouant habilement avec les codes du cinéma d’horreur.

Alors, conquis ? Si vous l’êtes, rendez-vous sur PS5 et PC le 4 octobre prochain pour Until Dawn Remake.