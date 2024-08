Vivez l’aube du Cinéma IA au Korea AI International Film Festival (K-AIFF) : Une transformation inévitable !

Bonne nouvelle pour tous les cinéphiles et amateurs de technologie, le Korea AI International Film Festival (K-AIFF) est en route, offrant une plateforme unique dédiée exclusivement aux films produits par l’intelligence artificielle. Prévu le 25 octobre au KINTEX à Goyang-si, Gyeonggi-do, ce festival s’annonce comme un rendez-vous incontournable.

Un Prix généreux et un appel ouvert à tous

Ce festival, organisé par l’Agence de Contenu de Gyeonggi-do, brille par son accessibilité. Que vous soyez de n’importe quelle nationalité, de tout âge ou de tout genre. Et si vous avez créé une vidéo avec une AI générative, vous pouvez concourir au K-AIFF. Un total de 81 millions de wons (50 000€) sera distribué en prix, dont un grand prix de 20 millions de wons (15000€).

Les sections en compétition sont le Contenu Narratif, Documentaire, Arts et Culture, et libre Format. Chaque catégorie gardera un œil vers l’innovation, mettant en avant la nouveauté du récit plutôt que la simple utilisation de l’IA générative. Soumettez votre œuvre avant minuit le 6 septembre 2024 sur le site officiel du festival.

K-AIFF, un événement riche en Rencontres et Événements

Lors du festival K-AIFF, le 25 octobre, les participants auront non seulement la possibilité de voir leurs œuvres récompensées lors de la cérémonie de remise des prix. Mais aussi de profiter d’une conférence traitant des opportunités apportées par l’intelligence artificielle dans la création de contenu.

Avec l’organisation d’un comité préparatoire se composant d’experts coréens en IA, cet événement s’annonce comme une véritable célébration du mariage entre technologie et cinéma.

Préparez-vous à avoir l’esprit ébloui par les accomplissements de l’IA dans l’industrie du film et à être inspiré par les capacités presque illimitées de cette technologie. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel. Vous avez un film produit par une IA ? N’hésitez plus et soumettez votre travail ! Vous êtes simplement curieux de voir ce que l’IA peut accomplir dans le domaine du cinéma ? Marquez le 25 octobre dans votre calendrier et joignez-vous à nous sur le site du K-AIFF !