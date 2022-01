L’agence de contenu Gyeonggi à Eureka Park – CES 2022

L’agence de contenu Gyeonggi a formé le Gyeonggi Content Agency Hall à Eureka Park au CES 2022, qui s’est tenu à Las Vegas du 5 au 7 janvier, pour sensibiliser les startups coréennes. En outre, il a activement promu le Gyeonggi Content Agency Hall auprès des médias, des YouTubeurs, des investisseurs et des acheteurs du monde entier.

CES est retourné à Las Vegas après deux ans sous une forme hybride en ligne et hors ligne. Il y avait 11 espaces d’exposition intérieurs et extérieurs et a accueilli plus de 40 000 participants sur place, dont 1 800 médias. Parmi ceux-ci, 30 % étaient des participants de l’extérieur des États-Unis, de 119 pays différents.

Selon l’organisateur, Consumer Technology Association (CTA), environ 300 entreprises coréennes ont participé au CES 2022, la deuxième plus grande délégation après les États-Unis. Non seulement les grandes et moyennes entreprises, y compris Samsung Electronics et LG Electronics, mais également diverses startups du monde entier étaient présentes.

Les 6 startups de Gyeonggi à Eureka Park

Au total, six startups ont participé par l’intermédiaire de l’agence de contenu Gyeonggi. Parmi les startups participantes au Eureka Park du CES figuraient

Le jeu VR/AR de THE2H

Souris Smart Ring de Red ROCK

La solution de production de films webtoon d’IDECONCERT

L’application de soins de la perte de cheveux de TOONIVIE Neuro Circuit BAYABAS

Le robot de codage de GENIBOT

Mutabus de Rima Entertainment : Nouveau studio d’IA

Les six startups qui ont participé par l’intermédiaire de l’agence de contenu Gyeonggi ont présenté l’excellence des startups coréennes dans le monde entier à travers cette exposition.

Pendant ce temps, CES est le plus grand salon informatique au monde où vous pouvez saisir le flux de l’industrie mondiale de l’électroménager en un coup d’œil. Il est organisé par la Consumer Technology Association (CTA) et se tient chaque année en janvier. AVING NEWS, qui couvre le CES depuis 16 années consécutives, diffuse le plus d’informations dans le monde chaque année depuis 2006 et a accueilli le Best of CES 2022 pour sélectionner les produits et technologies les plus innovants et le Best of « Made in Korea » pour sélectionner des entreprises coréennes notables. En outre, AVING LIVE, qui traite des problèmes sur le site de la SCÉ, a eu lieu pendant sept jours, y compris la Journée des médias.