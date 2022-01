Gunnar : de somptueux partenariats

Nous testions il y a peu différentes lunettes de chez Gunnar et nous avons bien remarqué que la principale force de la marque américaine est la qualité de ses verres. Leur autre force c’est de savoir s’entourer des meilleurs. Que ce soit avec une grande marque de périphériques, un studio de jeux reconnu mondialement ou encore une ligue d’E-Sport, ils ne lésinent pas avec leurs partenaires. Partons aujourd’hui à la découverte des des différentes collaborations de l’une des meilleures marques de lunettes gaming sur le marché.

Razer X Gunnar : un allié de taille dans les périphériques gaming

Razer n’est clairement pas une marque que nous avons besoin de présenter. Mais pour les plus novices d’entre vous, il s’agit d’une des marques pionnières dans le monde des périphériques gaming. Avec son slogan accrocheur « For gamers, by gamers » (« Pour les joueurs, par les joueurs ») », nous comprenons l’esprit de la marque singapourienne qui est de mettre le joueur au centre. Et ce n’est pas par hasard que Gunnar travaille avec Razer. Car leur envie première est également le confort de chaque joueur autour de la planète.











Au menu ce sera pas moins de 5 modèles que noLa collaboration avec Razer se fait autour de 5 modèles différents, tous affublés de différents éléments rappelant le vert caractéristique de la marque au serpent. Les 3 premiers modèles (Torpedo-X, Razer Edition, FPS, Razer Edition et RPG, Razer Edition) sont destinés à un public adulte. Tandis que les deux derniers modèles (MOBA, Razer Edition et FPS, Mini Razer Edition) conviendront parfaitement à des enfants dès l’âge de 8 ans. Ces derniers sont disponibles respectivement à 49,90 € et 39.90€. Pour les modèles adultes, comptez entre 79.90€ et 99.90€. Tous les modèles sont équipés par défaut du verre Ambré 65% de protection, le même que sur les modèles testés à la rédaction. Si vous souhaitez vous les procurez, direction le site officiel de chez Gunnar pour découvrir tous leurs modèles de lunettes lumière bleue.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'ESL, c'est la ligue E-sport la plus importante au monde aujourd'hui. Lors des tournois organisés par l'ESL, Plusieurs jeux sont mis à l'honneur dont CS:GO, Dota 2, Warcraft 3 ou encore FIFA, pour ne citer que ces 4 là. Et vous l'aurez compris, un joueur professionnel se doit de protéger ses yeux lorsqu'il joue. partenariat long terme avec l'ESL, afin de proposer différents modèles à l'effigie de la ligue. Protégez vos yeux au maximum avec les lunettes anti lumière bleue GUNNAR durant vos longues sessions gaming.







Concernant les différents modèles de la collaboration, on retrouve des branches très fines pour favoriser le confort et sur lesquelles est présent le logo ESL. Ici nous retrouvons 2 modèles adultes (Lightning Bolt 360 ESL Edition et ESL Blade) ainsi qu’un unique modèle destiné à un public plus jeune, les ESL Blade Lite. Côté tarif, comptez 129,90€ pour le premier modèle adulte et 79.90€ pour le second. Le modèle enfant est quant à lui disponible au tarif de 49.90€. Si vous souhaitez vous les procurez, direction le site officiel de chez Gunnar.

Ubisoft X Gunnar : Un pas dans le monde du jeu vidéo

Pour finir la liste des partenariats, c’est un grand nom du monde du jeu vidéo auquel s’est allié Gunnar. En effet, c’est le très célèbre Ubisoft, notamment connu pour les séries Assassin’s Creed ou encore Farcry, entreprise de développement, d’édition et de distribution de jeux vidéo. Vous l’aurez compris au cours de cet article présentant les différents partenariats de Gunnar, que vous soyez professionnel ou joueur amateur, vous trouverez une paire de lunettes à votre convenance.









Il y a 4 modèles en collaboration avec Ubisoft, faisant référence à différents jeux du studio. Le premier modèle est le 6-Siege Ash, disponible à 99.90€ et offrant un design inspiré du célèbre personnage ASH de de Rainbow Six – Siege. Le second modèle, Lightning Bolt 360, 6 Siege Edition, fait référence au même jeu mais propose un design différent pour un prix de 129.90€. Un dernier modèle de la même licence, 6-Siege Intercept, avec un design plus lambda et avec un tarif de 79.90€. Passons maintenant à Assassin’s Creed : VALHALLA avec le modèle Enigma, Assassin’s Creed: Valhalla Edition. Le pattern du design est très sympa et le tarif est affiché à 79.90€. Fan absolu de Ubisoft, vous savez tout pour votre prochain achat gaming !



Retrouvez tous les modèles de l’article sur le site GUNNAR la référence des lunettes pour écrans depuis 2007.