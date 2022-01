Six startups de Corée IA ont participé au CES 2022

Le CES 2022, le plus grand salon mondial de l’électronique grand public, s’est tenu à Las Vegas le 5. Et nous y étions présents ! Six startups de Corée du Sud d’IA (INFINIQ, AI FOR PET, OUaR LaB, AIMMO, MJ Vision Tech, Alyce Healthcare) utilisant des données d’apprentissage de l’intelligence artificielle, accompagnées par le ministère des Sciences et des TIC (ministre Hye-sook Lim) et l’Agence nationale l’information.

En particulier, alors que le CES prête attention aux futures technologies innovantes telles que l’IA, la santé numérique, les transports et les villes intelligentes cette année. On s’attend à ce qu’une grande attention soit accordée aux entreprises qui construisent et utilisent des données pour l’apprentissage de l’intelligence artificielle.

Le spécialiste des solutions de conduite autonome INFINIQ a reçu des prix de l’innovation dans deux catégories : Software & Mobile Apps et Smart Cities pour sa solution de vente au détail d’intelligence artificielle « AI Counter ».

La solution devrait être activement utilisée dans les futures industries de vente au détail telles que les magasins sans personnel et la technologie de convergence de la vision par ordinateur de l’IA « HEX VISION » développée à l’aide de données (données d’images d’objets coréennes, reconnaissance faciale, reconnaissance comportementale et données de reconnaissance d’objets) construites grâce à des projets de construction de

6 startup de Corée d’IA au CES 2022

AI FOR PET, une entreprise qui utilise des données pour l’apprentissage de l’intelligence artificielle, a également reçu un prix de l’innovation pour son service de gestion des maladies animales « TTcare ». AI FOR PET, qui a développé le premier service d’intelligence artificielle de l’industrie qui détermine les maladies à l’aide d’images de photos d’yeux et de peau d’animaux de compagnie et a activement utilisé les « données sur les maladies oculaires et cutanées des animaux de compagnie » pour le développement de services.

En outre, OUaR LaB, une société de soins de santé, a commencé à explorer le marché mondial de Sleeptech à travers « Oxleep », un dispositif de traitement de l’apnée du sommeil à intelligence artificielle. OUaB LaB, une société qui construit et utilise des « données d’image d’évaluation de la qualité du sommeil et de diagnostic des troubles du sommeil » ouvertes à AI-Hub, devrait faire un bond mondial en avant en tant que principale société coréenne de technologies du sommeil.

À travers cette exposition, AIMMO, une société de plate-forme d’étiquetage des données d’IA, a introduit la technologie « Smart Labeling » qui étiquette automatiquement les données nécessaires à la conduite autonome et aux champs de ville intelligente.

Alors que l’importance des « données » est soulignée à plusieurs reprises dans l’industrie de l’intelligence artificielle, AIMMO a exprimé son ambition de faire un bond en avant en tant qu’entreprise mondiale de données d’IA avec le service de gestion totale d’étiquetage des données « AIMMO GTaaS ».

MJ Vision Tech, qui se distingue sur le marché national de l’analyse vidéo, a participé au CES 2022 avec sa solution de contrôle intelligent basée sur l’IA « AIBIS ». En sécurisant les données pour l’avancement de l’IA grâce à l’utilisation de données d’apprentissage de l’intelligence artificielle, il vise à gagner en compétitivité dans les solutions de contrôle intelligentes et à accélérer l’entrée sur le marché américain.

Alyce Healthcare, qui a développé un service d’intelligence artificielle basé sur les données d’image de posture de fitness, a soumis un service d’entraînement à domicile de l’IA « Weelo » à l’exposition. Alice Healthcare fournit actuellement la solution à Samsung Life Insurance et devrait sécuriser un moteur de croissance pour l’expansion mondiale grâce à la croissance du marché de la formation à domicile causée par la COVID-19.

Ces entreprises prévoient de vérifier la compétitivité des entreprises coréennes d’intelligence artificielle et de progresser en tant qu’entreprises mondiales d’IA jusqu’au CES 2022. Il est significatif en ce sens qu’il a consolidé le statut de la Corée en développant des services d’IA en utilisant des données planifiées et construites par les gens et en les introduisant sur le marché mondial.

Pendant ce temps, le projet de construction de données d’apprentissage de l’intelligence artificielle organisé par le ministère des Sciences et des TIC et promu par l’Agence nationale de la société de l’information sera ouvert par AI-Hub jusqu’en 2025. Le projet devient un moteur de la croissance des petites et moyennes entreprises d’intelligence artificielle, des sociétés de capital-risque et des startups en Corée IA en résolvant la difficulté de construire des données à coût élevé et à long terme.