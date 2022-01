iPhone 14 Pro : un poinçon allongé pour remplacer l’encoche

Le design des iPhone 14 Pro commence à se dévoiler. D’après les derniers leaks, Apple abandonnerait l’encoche pour la remplacer par un poinçon allongé en forme de pilule.

Apple abandonnera l’encoche en 2022

Depuis plusieurs semaines, des sources affirmaient à plusieurs reprises que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max abandonneraient l’encoche au profit du poinçon. Ce changement de design serait réservé aux iPhone 14 Pro et Pro Max, les deux éditions les plus premium de la future gamme.

De leur côté, les modèles plus abordables devraient à nouveau se contenter d’une encoche raccourcie, similaire à celle des iPhone 13.

Dans un récent tweet, @Dylandkt, une source qui est régulièrement relayée par les médias, précise les rumeurs concernant les deux modèles les plus haut de gamme de la série iPhone 14. C’est la première fois que la question de la forme dudit poinçon est abordée par les rumeurs.

Les iPhone 14 Pro auront un poinçon en forme de pilule

D’après les informations du leaker, le trou dans l’écran serait en forme de “pilule”. Cette forme de poinçon allongé est déjà utilisée sur certains smartphones concurrents, comme le Galaxy S10 Plus de Samsung sorti il y a trois ans.

Il indique que le matériel nécessaire à Face ID serait placé directement sous l’écran et que la fonctionnalité de reconnaissance faciale ne serait pas affectée par le nouvel agencement en forme de poinçon. Dans l’ensemble, la technologie resterait la même que sur les iPhone actuels.

Crédits : MacRumors

Sur le plan technique, cela signifie qu’un des capteurs de la caméra TrueDepth ne pourrait pas être placé sous la dalle et continuerait ainsi à accompagner la webcam en façade.

