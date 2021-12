iPhone 14 Pro : la fin de l’encoche pour le poinçon se précise

Les rumeurs autour des iPhone 14 sont encore assez pauvres. Cependant, le design a déjà été dévoilé. Cela se passait d’ailleurs quelques jours avant l’annonce des iPhone 13 par Apple. On découvrait ainsi un smartphone avec une face avant totalement repensée. En effet, l’encoche disparaissait enfin des iPhone pour être remplacée par un poinçon. Ce détail vient d’ailleurs de refaire parler de lui à travers une nouvelle rumeur et concernerait une nouvelle fois uniquement sur les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Le poinçon remplacera-t-il l’encoche sur les iPhone 14 Pro ?

En cette fin d’année, Apple est venu annoncer les iPhone 13. Parmi les nouveautés, la firme à la pomme est venue rétrécir la taille de l’encoche de 20 %. Même si cela parait anodin aux premiers abords, c’est l’unique changement de design de l’écran depuis le lancement des encoches sur les iPhone X en 2017. Grâce à cette réduction, Apple a notamment déplacé le haut-parleur tout en haut de la bordure supérieure de cette génération de smartphones.

De premiers visuels de Jon Prosser ont cependant annoncé un nouveau changement de design pour les iPhone 14 : un écran poinçonné, comme c’est le cas sur la grande majorité des smartphones haut de gamme Android. Ce changement avait d’ailleurs déjà été signalé par l’analyste Min-Chi Kuo durant le mois de mars 2021, puis confirmé par ce dernier en septembre à travers une note d’investisseur. Mark Gurman va aussi discrètement dans ce sens.

Cette fois-ci, c’est au tour The Elec d’apporter plus de crédit à ce changement de design. Le média coréen vient lui aussi d’annoncer l’abandon de l’encoche pour le poinçon par Apple, mais que sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Il précise que les appareils disposeraient respectivement d’un écran perforé de 6,06 pouces et 6,7 pouces. Les iPhone 14 et 14 Max conserveraient de leur côté l’encoche pour des diagonales similaires.

Le rapport du site explique en pus de cela que LG pourrait lui aussi fournir des dalles OLED LTPO pour cette génération de smartphones. Pour rappel, seul Samsung est pour le moment sollicité pour les écrans des iPhone 13 Pro et Pro Max. Les deux entreprises seraient d’ailleurs les deux seules à pouvoir faire fonctionner les capteurs de Face ID sous l’écran. Cela permettrait ainsi à Apple de conserver sa technologie emblématique de reconnaissance faciale malgré l’arrivée du poinçon sur les iPhone 14 et 14 Pro Max.

Le poinçon laisse tout de même septique quand on sait qu’Apple se différencie aujourd’hui grandement des smartphones Android grâce à l’encoche. La frontière entre les iPhone et les autres mobiles deviendrait ainsi beaucoup plus mince avec un écran perforé…