Instagram : l’affichage des publications par ordre chronologique est bientôt de retour

Au cours de l’année 2017, Instagram est venu mettre un terme l’affichage des publications par ordre chronologique. Cela n’est cependant pas venu satisfaire une grande partie de la communauté du réseau social. Bonne nouvelle pour les grands déçus de ce changement, la PDG de la plateforme, Adam Mosseri, vient d’annoncer que le fil d’actualité chronologique ferait son grand retour à partir du premier trimestre 2022. Ce dernier devrait être disponible en option dans les paramètres de l’application.

La timeline chronologique de retour sur Instagram en 2022

Durant une audition devant les sénateurs américains ce mercredi 8 décembre, Adam Mosseri, PDG d’Instagram, est venu annoncer le retour du fil d’actualité chronologique sur Instagram : « Nous travaillons en ce moment sur une version du fil d’actualités où celles-ci sont présentées par ordre chronologique et nous espérons pouvoir la lancer l’an prochain ». Il précise d’ailleurs que la plateforme travaille sur cette fonctionnalité « depuis des mois ». Cela permettrait ainsi de retrouver un affichage chronologique des publications à partir du « premier trimestre 2022 », selon le responsable du réseau social.

Pour rappel, de la création d’Instagram jusqu’en 2017, le réseau social présentait les publications de façon chronologique. Devant de plus en plus populaire, et voyant ainsi le nombre de photos publiées grossir à vue d’œil, la plateforme a finalement décidé de se tourner vers un fil d’actualité algorithmique. Cela signifie qu’Instagram propose aux utilisateurs les posts les plus pertinents publiés dans la journée. Numerama rappelle d’ailleurs qu’Adam Mosseri jugeait dans un billet de blog du réseau social paru durant l’été que le fil d’actualité chronologique rendait « impossible pour la plupart des gens de tout voir, et encore moins de voir tous les posts qui les intéresseraient le plus ».

C’est pourquoi le dirigeant souhaite proposer cette fonctionnalité sous forme d’option. Cela permettra ainsi de laisser la liberté aux utilisateurs de choisir le mode d’affichage du fil d’actualité qu’ils préfèrent. Instagram confirme ainsi l’arrivée d’« une option permettant de voir les posts des personnes que vous suivez dans un ordre chronologique ». Rendez-vous donc durant le premier trimestre 2022 pour voir arriver cette nouveauté.

