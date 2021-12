AirPods 2 Pro : nouveau design et puce améliorée pour fin 2022

En 2022, Apple semble vouloir renouveler un autre de ses best-sellers : les AirPods Pro. Ming-Chi Kuo, analyste réputé pour ses informations autour des projets d’Apple, vient en effet de révéler quelques détails sur la deuxième génération de cette gamme d’écouteurs, mais aussi une date de sortie pour cette nouvelle paire d’écouteurs. Les AirPods Pro 2 devraient ainsi profite d’un design repensé, d’une puce améliorée et d’une commercialisation pour fin 2022.

Les AirPods Pro 2 commencent à se préciser

Après les AirPods 3, Apple compte proposer une nouvelle version des AirPods Pro pour l’année 2022. Cette information a récemment été confirmée par le journaliste de chez Bloomberg Mark Gurman, avant d’être affirmée par l’analyste Ming-Chi Kuo. Ce dernier vient en effet de révéler quelques informations concernant cette prochaine génération d’écouteurs sans fil intra-auriculaires d’Apple.

Pour commencer, Ming-Chi Kuo est venu dévoiler dans une nouvelle note aux investisseurs, obtenue par MacRumors, que les AirPods Pro 2 seraient disponibles à partir du quatrième trimestre 2022. Cela pourrait ainsi s’avérer être le même schéma que cette année : en septembre, les iPad, iPhone et Apple Watch et en octobre, AirPods et MacBook. À noter que les précédentes rumeurs prévoyaient les écouteurs pour le troisième trimestre 2022. Le calendrier semble ainsi plus se préciser pour la fin d’année prochaine.

D’après les rumeurs, un tout nouveau design serait au programme pour les AirPods Pro 2. Des bruits de couleurs annoncent notamment un design similaire aux Beats Fit Pro. La tige tendrait ainsi à disparaitre. En plus de cela, une nouvelle puce serait de la partie afin d’améliorer la connectivité entre les différents appareils de l’écosystème Apple. Au niveau des fonctionnalités, ces AirPods disposeraient de capacités de suivi de la condition physique grâce à des capteurs intégrés. Dans le meilleur des mondes, nous pouvons espérer que ces écouteurs prennent en charge la qualité audio Hi-Fi d’Apple Music (Lossless).

