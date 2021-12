Apple : voici l’ensemble des produits prévus pour 2022

Apple semble avoir beaucoup de projets pour l’année 2022. C’est en tout cas ce qu’on en déduit après les déclarations de Mark Gurman dans sa nouvelle newsletter Power On. Le journaliste de chez Bloomberg est en effet venu présenter les plans de la firme à la pomme pour l’année prochaine : iPad, Mac, iPhone, Apple Watch, AirPods ou encore casque de réalité mixte. Découvrez dans notre article l’ensemble des produits qui devraient être annoncés en 2022 !

Les nouveaux produits Apple pour l’année 2022 (iPad, iPhone, Macs, Apple Watch, AirPods…)

Les newsletter Power On de Mark Gurman sont toujours l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les projets d’Apple. Dans la dernière édition, le journaliste est revenu sur plusieurs points concernant l’année 2022. De nombreuses informations sur les produits à venir pour cette année ont ainsi été dévoilées.

Pour commencer, le journaliste de Bloomberg est venu annoncer qu’Apple préparait trois nouveaux iPad : un modèle Pro avec charge sans fil; et une mise à jour de l’iPad Air 4 avec une nouvelle puce ainsi que de l’iPad d’entrée de gamme. Du côté des Macs, cinq nouveaux ordinateurs seraient au programme pour 2022 : un MacBook Pro d’entrée de gamme ; un MacBook Air avec un nouveau design et la puce M2 ; un iMac haut de gamme ; un Mac Pro avec puce Apple Silicon ; et un Mac mini plus puissant.

L’année semble aussi être spéciale pour les montres connectées d’Apple. La firme à la pomme aurait en effet prévu de lancer trois modèles en 2022 : l’Apple Watch Series 8, une deuxième génération d’Apple Watch SE et un modèle taillé pour les sportifs. Mark Gurman est ensuite venu confirmer la commercialisation d’un casque de réalité mixte par la firme américaine pour 2022. Il serait d’ailleurs axé sur le jeu vidéo, les médias et la communication. Pour finir, Mark Gurman a souligné l’arrivée de nouveaux AirPods Pro et des iPhone 14.