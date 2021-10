AirPods 3 : les nouveaux écouteurs enfin présentés par Apple

Après les AirPods Pro et les AirPods Max, Apple est de retour dans l’audio avec une troisième génération pour ses premiers écouteurs sans fil. Prenant le nom d’AirPods 3, ces nouvelles oreillettes viennent offrir plusieurs nouveautés intéressantes pour les personnes disposant de produits de la firme à la pomme.

Les nouveautés des AirPods 3 d’Apple

Même si les écouteurs font parler d’eux depuis plusieurs mois, l’arrivée d’une nouvelle génération d’AirPods d’ici la fin de l’année 2021 n’était plus un secret. Apple vient ainsi d’annoncer les AirPods 3 lors de sa keynote Unleashed du 18 octobre.

Après avoir parlé de l’audio spatial, Apple est venu présenter les AirPods 3. Sans grande surprise, le design fait suite aux rumeurs : un format plus compact, avec des tiges plus petites ressemblant à celles des AirPods Pro, mais avec des oreillettes ouvertes, donc non intra-auriculaires.

Apple a ensuite annoncé que les oreillettes profitaient d’un pilote personnalisé à faible distorsion pour offrir des basses puissantes et des aiguës clairs. Les écouteurs viennent aussi profiter de la fonction Adaptive EQ permettant d’ajuster automatiquement les fréquences en temps réel afin de profiter d’une meilleure expérience audio. On apprend ensuite que les AirPods 3 sont résistants à l’eau et à la transpiration.

Au niveau de l’autonomie, les AirPods 3 permettent 6 heures d’écoute sur une charge. Comptez 30 heures d’écoute grâce au boitier de recharge. Profitant d’un design similaire à celui des AirPods Pro, le boitier peut maintenant être rechargé sans fil ou avec un chargeur MagSafe. À noter, 5 minutes de charge dans le boitier permettent de regagner une heure d’écoute.

Les AirPods 3 sont précommandables dès aujourd’hui au prix de 179 € et seront disponibles dès la semaine prochaine.