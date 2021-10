Kickstarter – Goldrabbit MAUNZI – Un robot pour apprendre à coder !

Le robot de codage modulaire personnalisé MAUNZI développé par la startup de robots coréenne Goldrabbit est lancé pour un financement via le financement participatif américain Kickstarter.

MAUNZI stimule l’imagination des enfants grâce à une large gamme de méthodes de mise en œuvre de mouvement et à une extensibilité infinie. Grâce à cela, elle a réussi à rendre son produit différent des autres produits existants, ce qui a suscité de grandes réactions sur le marché coréen.

MAUNZI – Un robot pour apprendre à coder, sur Kickstarter

Il offre un plaisir sans fin avec les cubes aux caractéristiques différentes :

Cubes essentiels en charge des commandes de mouvement et de la charge

Cubes d’action pour contrôler des robots avec divers mouvements

Cubes de capteurs qui peuvent détecter son environnement

Des cubes de connexion qui peuvent connecter des blocs et fournir des commandes

MAUNZI est un produit robotique IoT qui combine une technologie robotique de pointe et divers logiciels, et peut être facilement ajusté comme un bloc sans avoir à connecter de fils.

Il peut être monté et démonté de la même manière que les Lego, et est également 100% compatible avec les vrais Lego. Avec MAUNZI, les enfants peuvent exprimer librement les mouvements et les sensations, et ils peuvent l’utiliser pour l’éducation, le mobile, les jeux et le jeu de blocs.

De plus, avec l’application MAUNZI, il peut être utilisé à distance et diverses commandes peuvent être exécutées via la commande vocale.

Nous recherchons et développons le robot MAUNZI depuis huit ans. Nous avons effectué des tests de produits et des tests d’utilisation pour des consommateurs en Corée, au Japon, à Hong Kong, en Allemagne et dans d’autres pays. Nous avons été préparés à fabriquer des robots de la plus haute qualité. Un membre de Goldrabbit

Grâce au R&B continu, Goldrabbit fournira diverses fonctions, personnages, jeux et contenus éducatifs que les utilisateurs souhaitent.

MAUNZI peut être acheté via le site Web de Kickstarter.