Instagram vous aide à faire une pause sur son réseau social

Cela fait maintenant un moment que les réseaux sociaux, dont Instagram, sont pointés du doigt pour leurs effets négatifs sur la santé mentale. Afin de permettre aux jeunes d’être moins dépendants du réseau social spécialisé dans la photo et la photo, une toute nouvelle fonctionnalité vient d’être déployée : Take a Break. Comme son nom l’indique, l’objectif va être de faire une pause afin de se déconnecter d’Instagram pendant quelques minutes.

La nouvelle fonctionnalité « Take a Break » d’Instagram

« Take a Break »… Have a Kit Kat ? Pourquoi pas ! La nouvelle fonctionnalité d’Instagram vise aujourd’hui à proposer aux utilisateurs du réseau social de prendre une pause après un certain laps de temps. Comme nous en parlions précédemment dans un article, cette nouveauté permet d’être averti après 10, 20 ou 30 minutes passées sur l’application. Après ce laps de temps, une notification sera envoyée aux utilisateurs afin de les inciter à faire une pause de quelques minutes.

Cependant, cela n’est pas une simple notification répétitive comme vous pouvez avoir l’habitude d’en recevoir. Grâce à l’aide de plusieurs experts tiers, Instagram a « obtenu des conseils sur les astuces à mettre en place et sur la manière d’encadrer les pauses ». Cette fonctionnalité vient ainsi afficher à travers cette notification différents moyens de vous détendre. Cela peut ainsi être le fait de prendre des respirations longues, d’écrire ses pensées, d’écouter une de vos chansons favorites ou encore faire une tâche présente dans votre liste de choses à faire.

À titre d’information, la fonctionnalité n’est pas obligatoire, mais facultative. Il est ainsi nécessaire de passer par les paramètres de l’application Instagram afin de pouvoir en profiter. « Take a Break » est pour le moment en cours de déploiement dans les pays anglo-saxons. L’arrivée en France de cette nouveauté devrait ainsi encore prendre quelques semaines, voire mois.

