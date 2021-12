Le plus gros salon de remise en forme d’Asie – IDEA® KOREA 2021

La plus grande convention internationale de fitness d’Asie, IDEA® KOREA 2021, a organisé une cérémonie d’ouverture dans le hall d’exposition Ilsan KINTEX 2 le 27 novembre. Les industries du sport et du fitness connaissent de nombreuses difficultés en raison du COVID-19 prolongé et de la distanciation sociale, mais elles sont confrontées à un nouveau tournant avec la récente transition de la vie avec Corona.

IDEA® KOREA 2021 – Le premier salon fitness post Covid

En particulier, Idea Korea est le premier événement officiel à ouvrir ses portes donnant plus de sens à l’industrie.

En outre, l’événement IDEA Health & Fitness, qui se tiendra pour la première fois en Corée, suscite beaucoup d’attentes et d’attention de la part des travailleurs domestiques du fitness. L’événement s’est déroulé pendant trois jours avec des conférences et des ateliers d’experts dans divers domaines tels que le Pilates, le yoga, la rééducation, le marketing du fitness, l’entraînement personnel et le GX, qui a ouvert un lieu de connaissances et d’échange entre les personnes du fitness.

IDEA Health & Fitness Association a son siège à San Diego aux Etas Unis. De plus, il s’agit de l’organisation d’éducation physique et de congrès la plus reconnue au monde avec 39 ans d’histoire et de tradition. Le siège social organise des événements annuels et 40 participants étrangers, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

De nombreuses entreprises coréennes de fitness ont également participé à IDEA® KOREA 2021, la plus grande convention de fitness en Asie cette année.

En particulier, Power Plate ATZ a introduit des équipements basés sur les vibrations, Barrel Co., Ltd. a introduit des vêtements de fitness haut de gamme et CAREPILATES a également introduit de nouveaux équipements Pilates.

Des prix et récompenses

Comme cela fait deux ans que les gens du fitness ne se sont plus réunis, IDEA® KOREA 2021 a également décerné un prix du fitness pour l’industrie du fitness, la formation professionnelle et les entraîneurs.

Les premiers lauréats des « 2021 Fitness Awards » étaient CAREPILATES Kyung-won Jang (Prix du leader du fitness), PREMED Hak-joo Lee (Prix de l’innovation du fitness), Classic Bar Method Michelle Lee (Prix du formateur en fitness) et Ji-sook Moon ( Prix ​​de l’entraîneur de fitness).

De plus, l’équipe IDEA World Presenter sont les meilleurs experts mondiaux du fitness reconnus dans chaque domaine, avec 11 présentateurs étrangers et 50 présentateurs représentant la Corée donnant 150 conférences sur les tendances du fitness et les nouveaux programmes.

L’événement était parrainé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Bureau des congrès et KINTEX, et lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hee Hwang a prononcé un discours de félicitations, suivi par Amy Thompson, vice-présidente du siège américain. et Eun-young Jeon d’IDEA Corée.

J’espère que l’événement de convention de remise en forme de haute qualité servira d’occasion de se développer et de coexister en Corée », ajoutant : « Nous essaierons d’exploiter du contenu et des programmes publics que n’importe qui peut facilement comprendre en ligne avec l’ère COVID-19. Eun-young Jeon, présidente d’IDEA® KOREA

Pendant ce temps, les principaux sponsors de cet événement sont Power Plate ATZ, CAREPILATES, SKULLPIG, Balanced Body, STOTT PILATES, FINI, InBody, MOKSHA, Rumble Roller, Fit Steps, The Pilates, REYOOM PILATES, BODYNOX, GARUDA Korea, Classic Bar Method, NAUM Care, WITH Korea, AVOCADO, ACE BODY, SOME & COMPANY, Baleine Pilates, GLIGHT International et plus

Cliquez ici pour plus d’informations sur IDEA® KOREA 2021