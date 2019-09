5 Astuces pour reprendre le sport à la rentrée !

Trouver un sport qui vous plaît !

Nous voilà déjà mi-septembre, les préoccupations de la rentrée sont derrière nous et laissent place. « Métro, Boulot, Dodo », pour beaucoup, le slogan n’aura jamais été aussi véridique qu’en ce début septembre. Pourtant,. Le sport, en premier lieu, est une merveilleuse échappatoire. En plus d’être bon pour le corps et l’esprit, c’est également un très bon vecteur social… Voici donc quelques astuces pour reprendre une activité physique dès aujourd’hui !

L’astuce peut paraître évidente, mais beaucoup de sportifs se retrouvent à faire du sport par contraintes. Que ce soit pour accompagner des collègues ou des amis, ou parce que c’est « le sport que l’on faisait quand on était plus jeune », de nombreux pratiquants ne se retrouvent pas dans leur activité physique. Pour éviter ce problème, il faut déjà se poser les bonnes questions : Quels sont mes objectifs ? M’amuser ? Me détendre ? Me défouler ? … De la dance à la course à pied, le sport est un univers assez grand pour répondre aux attentes hétérogènes de tous les sportifs.

Ensuite, demandez vous si vous préférez jouer de manière plus individuelle, ou si vous êtes plus de nature à jouer collectivement. Là encore, de nombreux sports individuels ou collectifs existent !

Enfin, n’hésitez pas à essayer ! La grande majorité des clubs propose généralement jusqu’à trois séances d’essais gratuites. Ces essais sont l’occasion pour les néophytes de découvrir l’ambiance du club ainsi que le niveau !

Les montres connectées : un excellent moyen de se motiver

Pour les sports sans contacts directs avec un adversaire, la montée en puissance des montres connectées est une occasion en or pour reprendre l’activité physique. En effet, qu’il s’agisse de sports de raquettes ou de courses d’endurance, ces compagnons de vie vous accompagnent et suivent votre évolution tout au long des séances. Quoi de mieux à la fin d’une séance que de retrouver un suivi de son rythme cardiaque, les kilomètres parcourus et les calories dépensées ?

Les montres connectées représentent donc un moyen très efficace de suivre vos activités quotidiennes. De plus, cela vous octroie également un suivi sur le long terme. À chaque séance, le défi de se surpasser et de s’améliorer est sans aucun doute le meilleur moyen de progresser !

Pour vous aider à vous orienter dans vos choix, Le Café Du geek a d’ailleurs réalisé une sélection des meilleures montres connectées !

Les plateaux connectés Power Plate : De quoi reprendre en douceur à la maison

Si vous préférez prendre votre temps avant de vous engager dans un club, il existe d’excellents moyens de (re)commencer le sport depuis chez vous. Au-delà des tapis roulants et des vélos d’appartement, on retrouve les plaques vibrantes Power Plate.

Avec un système de vibration, la technologie Power Plate permet au corps de travailler avec un effort restreint. Sans rentrer dans les détails, les vibrations émises par le plateau déstabilisent notre corps et forcent les muscles à travailler pour garder l’équilibre.

Les machines professionnelles sont plutôt réservées au corps médical, mais il existe des versions adaptées aux particuliers !

Les accessoires qui rendent la vie du sportif plus facile !

Nous l’avons vu, les montres connectées représentent un excellent moyen de se motiver pendant l’effort. Mais au-delà des montres, il existe une quantité innombrable de gadgets qui peuvent assister le sportif.

Pour ceux qui préfèrent se dépenser en musique, les écouteurs restent la solution la moins encombrante. Cependant, avoir son téléphone avec soi n’est pas toujours facile. La marque Creative a donc mis au point des écouteurs avec stockage interne. 4Go et 10 d’autonomie, de quoi accompagner un sportif sur toutes ses sorties !

Dans un style différent, les écouteurs JABRA ELITE active 45e sont eux contrôlables directement depuis les têtes des écouteurs. Avec différents boutons sur les sorties audio, ils permettent des contrôles simples tels que le volume, les appels ou la gestion de la musique.

Pour le suivi des performances, Hexoskin, Le t-shirt connecté propose un suivi des signes vitaux. Avec différents capteurs répartis sur le T-Shirt, il permet à son porteur de suivre en direct différentes données !

Même si les jours sont encore beaux, la fraicheur de l’automne commence à se faire sentir le matin… Et le froid décourage souvent plus d’un sportif ! Pour répondre à ce problème, il existe de nombreuses solutions, telles que les semelles chauffantes de Digitstole Warm series. Elles permettent de garder les pieds au chaud pendant toute la durée de l’effort !

Digitsole - Série Chaude - Chauffante - Mixte Adulte - Rouge - Taille 42-43 Réglez la température de vos semelles de 30 à 45 °c, grâce à votre application iOS/ Android pour éviter d'avoir froid aux pieds

Contrôlez automatiquement la température de vos semelles grâce au thermostat intégré, pour éviter toute surchauffe et transpiration

Enfin, si vous souhaitez vous préparer pour les sports d’hiver, n’hésitez pas à vous tourner vers notre guide d’accessoires pour les sports de montagne !

Une meilleure hygiène de vie et un meilleur sommeil

Si nous avons vendu les bienfaits du sport tout au long de cet article, il ne faut pas oublier que le sport est indissociable d’une bonne hygiène de vie. Autrement, la fatigue augmente fortement le risque de blessures ! Bien manger et bien dormir sont les maître-mots du sportif.

Pour suivre votre sommeil, certaines montres connectées proposent un suivi efficace. Cependant, pour assurer un suivi de très bonne qualité, il existe des trackers de sommeil. La marque Withings propose par exemple le Withings Sleep, un excellent produit qui permet d’analyser son sommeil de manière simple et efficace !

En bref, le sport est dépendant de la volonté de chacun, mais l’arrivée de la technologie au cœur de la vie des sportifs simplifie les choses ! Au final, il ne faut jamais oublier que le meilleur moyen de reprendre le sport, c’est de trouver du plaisir dans son activité. Même si cela peut paraître difficile au début, les choses n’arrivent jamais par hasard et la meilleure des récompenses restera toujours celle de la satisfaction personnelle !