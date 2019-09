Français & smartphone: Quelles sont vos attentes?

Des smartphones de plus en plus puisants, de plus en plus chers et surtout de plus en plus de choix. Mais quelles sont les attentes et les craintes des utilisateurs français? HMD Global, la maison des téléphones Nokia, et Censuswide ont effectués une enquête sur plus de 2000 français concernant les craintes et attentes.

La sécurité sur smartphone, crainte pour plus de 8 français sur 10

La crainte la plus importante de l’utilisateur français est sans doute la plus logique: la sécurité. En effet, 83% des interrogés craignent que leur téléphone portable soit piraté ! De plus, 76% reconnaissent ne pas savoir comment protéger efficacement son smartphone.

L’obsolescence programmée, grand débat

L’obsolescence programmée est un fléau. Et un fléau qui, selon les français, touche aussi les smartphones. Ainsi, ils sont 37% à penser qu’après un an d’utilisation leur téléphone voit ses capacités diminuer. 25% des sondés estiment même que les constructeurs font en sorte que leurs produits cessent de fonctionner correctement au bout de 12 mois.

De ce fait, 43% des français changent de téléphone tous les deux ans pour les raisons suivantes:

40% estiment que leur téléphone n’est plus aussi performant qu’à l’origine

36% estiment que leur smartphone est devenu (très) lent

26% estiment avoir besoin de plus de capacité de mémoire

Les performances du téléphone

Les prix des téléphones hautes gammes ont atteints des « sommets » ces dernières années. Qui aurait pu imaginer il y a 10 ans dépenser plus de 1000€ dans un téléphone portable? C’est pourquoi les utilisateurs sont de plus en plus exigeants envers les constructeurs.

La batterie est un point essentiel pour l’acheteur. 6 français sur 10 estiment qu’une batterie pouvant tenir une journée est primordial lors de l’achat. La performances de l’appareil photo ainsi que la qualité de ses photos est primordial pour 56% des acheteurs.

Le dernier point, celui financier. 78% des français attendent un smartphone abordable et surtout avec un réel rapport qualité / prix satisfaisant.