Alors qu’une augmentation des tarifs pour ses offres est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Spotify s’en va en guerre ! En effet, l’entreprise suédoise ne voit pas d’un bon œil le partage d’un compte Spotify Famille entre amis et s’arme d’une nouvelle technique pour pouvoir détecter les fraudeurs.

Vaincre le partage entre ami grâce à Google Maps

De nombreux utilisateurs ont recours à cette technique pour écouter leurs musiques moins cher. En divisant la note en 6, Spotify ne coûte plus que 2,49€ contre les 9.99€ de la formule standard. Malheureusement pour Spotify, ce manque lui fait perdre assez d’argent pour que l’entreprise s’en occupe. Cette dernière fait face à une concurrence de plus en plus ardue avec la montée en puissance de nouveaux acteurs. Apple Music, mais aussi les outsiders tels que Deezer ou Quobuz rendent chaques centimes important pour la marque suédoise.

Aujourd’hui, Cnet révèle que le partage d’un compte ne pourra se faire qu’entre membres vivant sous le même toit. De plus, il sera nécessaire d’autoriser Spotify à avoir accès à votre localisation via Google Maps. Cela aura pour but de confirmer les différentes adresses et ainsi savoir si elles coïncident entre elles ou non.

De nouvelles mentions ont même été rajoutées dans ses CGU en toute discrétion :

Pour pouvoir bénéficier de l’Abonnement Premium Famille, le titulaire principal du compte et les titulaires des comptes secondaires doivent appartenir à la même famille et résider à la même adresse.

Lors de l’activation d’un compte secondaire Premium Famille, vous serez invité à vérifier votre adresse personnelle.

Nous pouvons de temps à autre demander une nouvelle vérification de votre adresse personnelleafin de confirmer que vous remplissez toujours les critères d’éligibilité.

Nous utilisons la recherche d’adresses Google Maps pour vous aider à trouver et à enregistrer votre adresse.

Spotify se réserve le droit de mettre fin ou de suspendre l’accès au service Spotify Premium Famille et au(x) compte(s) Spotify Premium Famille immédiatement et à tout moment en cas de non-conformité aux critères d’éligibilité et comme stipulée dans les Conditions générales d’utilisation de Spotify.

Même en réussissant à passer entre les mailles du filet lors de la première identification, Spotify guette. En effet, la marque est toujours susceptible de redemander une confirmation sans aucune forme de préavis.

Avec une augmentation future de ses prix, une politique agressive concernant le partage de compte, mais aussi en portant plainte contre Apple, Spotify sentirait-il le vent tourner en faveur de son principal concurrent, Apple Music ?