Les ultrabooks sont très à la mode actuellement. Ils peuvent être rangés partout et sont facilement transportables, notamment grâce à leur finesse incroyable. Regardons en détail ce que le HP Envy 13 a à proposer.

Apparence et caractéristiques

D’une couleur argent magnifique, le Envy 13 dispose d’un châssis ultra fin de 13 cm. La machine pèse proche de 1.3 kg, ce qui est très peu.

L’ordinateur dispose des caractéristiques suivantes :

2 x 4 Go de RAM – 2133 MHz

Intel Core i7-8550 1,8 GHz – 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs

SSD 256 Go

Écran 13″ Full HD avec dalle IPS

Windows 10 Famille 64 bits

Haut-parleurs Bang & Olufsen

Le clavier se compose de touches décorées de LEDs blanches, pratiques pour travailler quand il fait plus sombre. On ne retrouve pas de clavier numérique, mais ce dernier dispose de nombreuses touches personnalisables grâce au combo de boutons Fn. On retrouvera aussi deux petites LEDs sur les touches importantes majuscules et couper l’audio.

Clavier rétroéclairé

Sur le côté droit, on retrouve un capteur d’empreinte, accompagné d’un port USB 3.1 et de l’alimentation. Sur le côté gauche, on retrouvera un port MicroSD, un port USB-C, un port USB 3.1 avec (charge rapide pour smartphone), ainsi qu’une prise Jack pour l’audio.

Côté droit

Côté gauche

Ce PC créé par HP s’adapte facilement pour une majorité des tâches, même son écran, qui malgré la finesse peut se pencher de manière conséquente vers l’arrière.

Performances et utilisation

L’ordinateur ainsi que la batterie chauffent énormément lors de la charge, mais seulement lorsque ce dernier est utilisé avec une luminosité à plus de 75%. Un événement que nous avons trouvé assez bizarre, et qui pourrait être causé par le Fast Charge, mais nous ne pouvons pas vous donner de réponse précise…

La machine offre de fortes cependant de fortes capacités de ventilation, permettant à l’air de bien se dégager du châssis. La batterie est miniature, et chauffe évidemment rapidement lorsque des applications gourmandes sont utilisées. Pour ce qui est de l’écran, il est absolument magnifique, malgré la taille de ce dernier. La luminosité est très forte, ce qui permet une utilisation en extérieur sans aucun souci.

Vue de l’ordinateur de du chargeur

Destiné à la bureautique, il n’est pas fait pour faire tourner des jeux, ni des tâches lourdes comme du rendu vidéo. Malgré le manque de carte graphique, le chipset a de quoi faire tourner correctement le système d’exploitation, en plus de nombreuses applications classiques et bureautiques.

Le trackpad est lui un peu dérangeant. Ce dernier ne considère un clic droit uniquement sur le tiers droit du trackpad. Le 2/3 du trackpad correspond donc à un clic gauche, ce qui ne laisse qu’un petit espace au clic droit…

Autonomie et personnalisation

L’Envy 13 dispose d’une très grande autotomie qui s’étend jusqu’à un plus de 13 heures en mode économie d’énergie. Il nécessite un peu plus de 2 heures pour être rechargé. Ce dernier dispose, en plus de cela, de la charge rapide, lui permettant de regagner environ 50% de son autonomie en 45 minutes.

Vue globale de l’ordinateur ouvert

La batterie tient sur la durée, peu importe l’utilisation de la machine. Visionnage vidéo, browsing et utilisation de logiciels professionnels, l’Envy 13 ne bronche pas sur l’autonomie. Ce dernier propose un audio Bang & Olufsen, offrant un visionnage de films et une écoute audio haute qualité.

Ecran fermé

Pour une meilleure accessibilité, la machine HP dispose d’un capteur d’empreinte, permettant de déverrouiller facilement l’ordinateur grâce à Windows Hello. Pour obtenir plus de ports, il vous sera nécessaire de vous doter d’un hub avec différents ports. En dehors de ça, l’ordinateur pourra être personnalisé grâce aux options Windows.

Avis personnel sur l’Envy 13

L’Envy 13 a de quoi offrir en terme de qualité. Avec Windows, il propose un environnement de travail simple, tout en restant capable de gérer de multiples tâches. Ce dernier est plus un outil de travail unique, qui malgré son petit écran, ne propose qu’un port USB-C pour se connecter à un écran externe.

Vue sur les touches

Le HP Envy 13 offre tout ce qu’il faut pour une utilisation complète, en comptant travail de nuit, visionnage de films, écoute musicale. On ne manquera pas de mettre en avant ses 14 heures d’autonomie pour seulement 2 heures de recharge, et son écran magnifique. On regrettera cependant le petit souci de surchauffe lors du chargement, seul gros défaut qui lui empêche de faire un quasi-sans-faute.

Conclusion

L’ordinateur dispose d’une garantie de 1 an lors de l’achat et est disponible à l’achat sur de nombreux sites marchands.

Pour en apprendre plus sur cette machine HP, rendez-vous sur la page web qui se trouve ici ou découvrez un PC de la gamme Envy ici.

HP Envy 13 999,00 € 9.1 Design 9.0/10

















Autonomie 10.0/10

















Audio 9.0/10

















Confort d'utilisation 7.5/10

















Transportabilité 10.0/10

















Points positifs Forte autonomie

Audio de qualité

Léger et facilement transportable

Petit bloc de recharge Points négatifs Charge bruyante selon la luminosité

