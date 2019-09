Découvrez le Xiaomi Mi 9 Lite

Dernier né de la grande famille Xiaomi, découvrez ci-dessous toutes les caractéristiques du Xiaomi Mi 9 Lite, son prix et ses disponibilités.

Mi 9 Lite

Caméra

Caméras arrière :

Un objectif principal de 48 mpx avec capteur d’un demi pouce pour des prises de vue plus claires

Un Super Pixel 1,6 µm 4 en 1 pour capturer plus de lumière lors de prises de vue nocturnes lumineuses

Un objectif ultra grand angle de 118° pour avoir une vue plus large des scènes capturées.

Du côté de la caméra frontale, c’est un capteur de 32mpx qui vous attend. Elle est optimisée pour la faible luminosité et les selfies panoramiques en fusionnant trois selfies en un pour les photos de groupe.

L’IA va optimiser les photos d’architecture, de portraits… qui vous recommandera le mode le plus adapté pour vos photos.

Design

Le Xiaomi Mi 9 Lite a un dos courbé Corning Gorilla Glass 5 et est disponible en trois couleurs – Bleu Subtil, Plus que Blanc et Nuance de Gris – . Il dispose d’un écran FHD+ AMOLED de 6,39 pouces comme le Mi 9 avec un ratio écran / corps de 91%.

Le Xiaomi Mi 9 Lite affiche un logo xiaomi vertical sur son dos qui sert d’indicateur en fonction de sa couleur pour un appel, une notification, la charge…

Il dispose d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et d’un système de protection à la lumière bleue pour limiter la fatigue visuelle.

Autonomie et stockage

Le Xiaomi Mi 9 Lite dispose d’une batterie de 4030 mAh permettant en théorie de tenir deux jours. Un chargeur rapide de 18W permettant d’atteindre 43% de sa batterie en trente minutes est livré avec. Il se recharge en USB-C.

Le téléphone dispose du Snapdragon 410 et peut accueillir une carte mémoire pour grimper jusqu’à 256 GO de stockage.

De base il a 64 ou 128 GO de stockage

Prix et disponibilité du Xiaomi Mi 9 Lite

Le Mi 9 Lite sera disponible à partir du 23/09/2019 dans les Mi Store, Mi.com et chez Cdiscount.com

Version 6GB+64GB à partir de 299,90€ Vente flash Cdiscount : 269,90€ le 23 septembre puis les lundis et jeudis de 17H à 19H.



Dès le 1er octobre, un Mi Band 3 offert pour tout achat d’un smartphone Xiaomi sur Cdiscount

Disponible en 3 coloris : Nuance de Gris Bleu Subtil Plus que Blanc