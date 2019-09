La Xiaomi M365 Pro disponible chez Airlab Industrie

Quelques mois après la présentation de la version pro de la Xiaomi M365, la voici arrivée chez nos revendeurs préférés. Nous vous en avions déjà parlé à l’occasion de la présentation du produit au grand public. Cette M365 Pro est une version améliorée de la M365, le modèle phare de la trottinette électrique du chinois Xiaomi.

Xiaomi M365 VS M365 Pro

Par rapport à la Xiaomi M365 n’a pas beaucoup évolué d’apparence. Cette version Pro laisse place à un plateau légèrement plus grand tant en longueur qu’en largeur. Ce dernier permet d’y intégrer une batterie plus conséquente passant à 12800mAh contre 7800mAh sur le modèle standard. Comptez 45 kms théoriques avec la Pro contre 30 kms pour le modèle précédent. De ce fait, la M365 Pro est un peu plus lourde, pesant 14,2 Kg sur la balance.

Trottinette électrique Xiaomi M365 PRO

La roue motrice avant est désormais équipée d’un cerclage rouge. C’est l’un des seuls éléments visuels permettant de distinguer ce modèle Pro de la M365. À propos de la roue avant : son moteur passe de 250W à 300W. Ce qui donne un petit coup de pep’s à la trottinette électrique lors des montées. La roue arrière quant à elle reçoit un frein à disque de diamètre légèrement supérieur.

Pour finir, le très sommaire indicateur LED laisse sa place à un afficheur digital. Il permet d’afficher bien plus d’informations, dont la vitesse et le niveau d’assistance, en plus de l’autonomie déjà visible auparavant.

Désormais chez Airlab Industrie !

La plus grosse nouveauté : c’est peut-être que la Xiaomi M365 Pro fait son apparition chez nos amis de Airlab Industrie qui sont spécialisés dans la mobilité électrique !

Avec pour plus gros avantage un service client français basé à Nîmes près de Montpellier. Sur leur site sont disponibles de nombreuses pièces détachées et accessoires.

Chez Airlab Industrie, la Xiaomi M365 Pro existe dans sa version standard (499€) avec des pneus gonflables. Mais également dans une version avec pneus gonflables renforcés (589€). Ou dans une dernière version montée avec des pneus pleins (619€). Cette dernière est moins confortable, mais à l’avantage de ne plus être soumise aux crevaisons. Avec des pneus gonflables, il est important surveiller la pression afin d’éviter les crevaisons.