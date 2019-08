Équipé d’un processeur AMD Ryzen 5, d’une dalle de 13,3 pouces et d’une puce graphique AMD Radeon Vega 8, sur le papier, ce HP Envy x360 13 avait tout pour plaire. Malheureusement après différents tests réalisés nous sommes en droit de nous demander si il s’agit réellement d’une réussite …

Design du HP Envy x360 13

Plus épais sur l’arrière, légèrement profilé vers l’avant, cet HP Envy x360 a tout pour plaire. L’arrière de l’écran et le capot inférieur de ce PC sont métalliques. Autre avantage majeur de ce PC, il nous permet de faire un tour complet afin de l’utiliser en mode PC, tablette ou même cadre photo si besoin. 1.3 kg sur la balance, ce PC est léger et se veut facilement transportable. Proposé à 900 € tout de même, il n’est cependant pas fourni avec une housse de transport. Dommage !

Le clavier rétroéclairé augmente le confort d’écriture en milieu nocturne, il est agréable à l’utilisation et le trackpad qui équipe ce PC Portable est également très agréable à utiliser sur de courte durée, l’utilisation d’une souris est toutefois conseillée lors de longues sessions de travail.

A gauche de l’appareil, nous retrouvons le bouton de démarrage (anecdote, j’ai mis 2 minutes à trouver le bouton d’allumage lors du déballage de ce produit), une prise USB 3.1, un port jack et un lecteur de carte micro SD.

A droite de l’appareil, l’encoche pour l’alimentation, une nouvelle prise USB 3.1 et un Port USB 3.1 Gen 2 (type C). Egalement à cet endroit, un bouton latéral de réglage de volume peu utile selon nous.

Son écran

L’écran de 13,3 pouces équipant ce HP ENVY x360 est de très bonne qualité. Les couleurs sont vives, le contraste est très bon offrant de belles profondeurs sur le noir et les couleurs sombres. La luminosité de celui-ci est bonne, son utilisation en milieu ensoleillé reste agréable. Sur batterie toutefois, le résultat n’est pas aussi bon. La faute au pilote graphique AMD et sa technologie AMD® Vari-Bright™ limitant ainsi la luminosité de l’écran sur batterie. Rappelons également que cet écran est tactile.

Ses performances

Ce PC a été principalement testé sur sa zone de confort principale, c’est-à-dire, l’utilisation en bureautique. En navigation internet, en bureautique, écouter de la musique ou encore regarder des vidéos, cette machine n’a jamais montrer de signes de faiblesse. C’est un vrai plaisir.

Sa puce AMD Radeon Vega 8 permet de jouer sur quelques jeux peu gourmand en ressources. En revanche, oubliez tout de suite l’idée de jouer sur de gros jeux avec cette machine. Rocket League par exemple tourne difficilement à 35/40 FPS en FULL HD en configuration medium. Vous pourrez néanmoins jouer à quelques jeux bien optimisés comme League of Legends par exemple en qualité médium ou encore Overwatch en qualité faible. Mais pouvons nous réellement lui en vouloir ? Ce n’est pas l’objectif premier ce cette machine.

Son autonomie

L’autonomie, probablement le point le plus décevant de ce HP Envy x360 13. 3h10, c’est le temps qu’il aura fallu à ce PC pour s’éteindre. (Lecture vidéo en plein écran, luminosité au maximum, format MP4, 1080p). En usage bureautique le résultat est similaire. En clair, si vous cherchez un PC Portable tenant la route au niveau de la batterie, vous serez fortement déçu en achetant cet appareil.

Notre conclusion du HP Envy x360 13

Des performances très honnêtes pour le prix, un écran d’une très belle qualité, très agréable à l’utilisation. Ce PC aurait pu être une vraie réussite. Dommage que son autonomie très maigre vienne tout gâcher, car son poids et sa qualité de fabrication en font un très bel objet bien fini. Et il est difficile de se faire à l’idée d’utiliser principalement cet ordinateur branché à une prise de courant toute la journée.

(En raison des très mauvaises conditions lumineuses lors du test, les visuels proposés dans cet article seront des visuels fournis par la marque)

HP Envy x360 13 7 Points positifs Performances honnêtes

Belle écran

Facile d'utilisation Points négatifs Autonomie Design

















Ecran

















Performances

















Autonomie

















