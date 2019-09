Accessoire indispensable au quotidien, les écouteurs sont sur toutes les oreilles, que ce soit pour le travail, les transports ou le sport. Grâce à la connexion Bluetooth, il est dorénavant plus facile de se balader en musique. Mais avoir son smartphone sur soi n’est pas toujours pratique, notamment lors de la course à pieds. Pour cela, Creative commercialise ses écouteurs Outlier One Plus avec son lecteur MP3 et 4 Go de stockage. Solution inutile ou innovation pour se démarquer ? Allons vérifier !

Écouteurs Intra-Auriculaires Creative Outlier One Plus Bluetooth 4.2 sans Fil, IPX4 résistants à la Transpiration, avec Lecteur MP3 intégré, 10... DIFFUSION MUSICALE EN CONTINU DE HAUTE QUALITÉ | Optimisés par des haut-parleurs en néodyme de 6 mm qui délivrent un son de haute qualité, parfaitement équilibré, avec la technologie Bluetooth...

LECTEUR DE MUSIQUE INTÉGRÉ | Écoutez directement sur vos écouteurs plutôt que d'avoir à vous connecter à votre smartphone. Faites simplement un glisser-déposer de vos fichiers d'un PC/Mac vers...

Design et confort des Creative Outlier One Plus

Les écouteurs Creative Outlier One Plus sont délivrés avec des embouts de différentes tailles, 2 paires de fixation, une pince, une pochette et un câble micro-USB. Ainsi, ces écouteurs ne sont pas True Wireless, mais bien sans fil, relié par Bluetooth au smartphone. Ce ne sont pas les premiers à proposer ce format, déjà testé chez RHA chez nous. Le design n’est pas non plus révolutionnaire, mais la qualité est présente. Les finitions sont soignées, avec différents détails visuels rappelant la marque.

Un câble plat pour réduire les noeuds et une certification IPX4 pour résister à la sueur, que demander de plus ! Environ 15 grammes de technologie autour du cou, avec une couleur sombre, se dissimulant facilement sous son accoutrement. S’agissant d’intras, les Creative Outlier One Plus se fixent facilement dans les oreilles, grâce à leur inclinaison. Très confortable, ces écouteurs trouvent leur place rapidement et les ailettes réduisent les possibilités de chute lors d’activité sportive. Le poids étant réparti dans la télécommande, il est préférable de l’accrocher pour éviter les dérangements durant sa séance de sport.

D’ailleurs, sur cette télécommande, on retrouve 4 boutons. Parmi eux, un bouton d’allumage/appairage, les boutons de volume, qui permettant aussi le changement de piste et le bouton Play/Pause. Un dernier bouton vient intervertir entre le mode MP3 et le Bluetooth. Du Bluetooth 4.2 pour s’appairer à son smartphone, avec une bonne connexion, sans coupure, dans les 10 mètres.

Le port micro-USB est bien caché, pour recharger la petite batterie. Le dispositif est équipé d’un microphone, permettant de répondre aux appels. La qualité n’est pas optimale mais permet de répondre à des urgences.

Un système MP3 utile

Comme indiqué plus haut, les écouteurs Creative Outlier One Plus s’équipent d’un espace de stockage de 4 Go pour voyager avec sa musique autour du cou. Très peu de marques proposent cette solution, qui semble être une bonne alternative aux montres connectées. En effet, plus besoin de prendre son smartphone ou d’avoir un brassard. Pour ajouter de la musique, il suffit de brancher les écouteurs sur son ordinateur et de transférer sa playlist. Une application, Sound Blaster Connect, va aider à choisir ses albums. Ce qui n’est pas possible depuis la télécommande. Mais n’apporte rien de plus aux écouteurs.

Qualité sonore

Niveau son, Creative propose des écouteurs pour le grand public. Destiné aux sports ou pour les transports en commun, on ne s’attend pas à une clarté sonore. Les exigeants passeront leur chemin. Les basses sont davantage présentes et donnent du punch lors des sessions sportives. L’isolation passive offre une bonne dynamique et permet de s’enfermer dans sa bulle. Pas celle de Diam’s. Vous l’aurez compris, ces écouteurs sont ciblés sports avec de la basse et un spectre dédié.

Autonomie

Annoncé avec 10 heures d’autonomie en lecteur MP3 et 7 heures en Bluetooth, les écouteurs Creative Outlier One Plus en disent la vérité. Ils ont su tenir notre semaine sportive. En fin de vie, les écouteurs alertent l’utilisateur, qui devra passer par la case recharge.

Conclusion des Creative Outlier One Plus

Une finition au top, un confort travaillé et une fonctionnalité MP3. Voilà ce qu’il faut retenir des écouteurs Creative Outlier One Plus. Idéal pour le sport, ces écouteurs offrent du punch au quotidien. Pour son tarif de 40€, nous vous les recommandons pour vos séances. Disponible sur Amazon.

Creative Outlier One Plus 39,99 7.4 Design 7.0/10

















Confort 8.5/10

















Fonctionnalités 7.0/10

















Audio 7.5/10

















Autonomie 7.0/10

















Points positifs Belle finition

Confortable

Fonctionnalité MP3 Points négatifs Autonomie Acheter sur Amazon