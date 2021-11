Instagram prépare l’arrivée des Stories de 60 secondes

Depuis le lancement des Stories sur Instagram, les utilisateurs peuvent partager des moments de vie de 15 secondes. Si une longue vidéo est publiée via ce format, elle sera alors divisée en plusieurs segments de cette durée. Cela s’apprête cependant à changer dans les prochaines semaines avec un élargissement du délai à 60 secondes pour chaque Story. Une bonne nouvelle pour les personnes qui ont beaucoup de choses à dire ou à montrer.

Les Stories passent de 15 à 60 secondes sur Instagram

Cela fait maintenant des années que les Stories sont devenues un format phare d’Instagram. Permettant de publier de courts moments de vie de 15 secondes, cette fonctionnalité est aujourd’hui utilisée pour de plus longues vidéos. Afin de permettre aux utilisateurs de s’exprimer, la plateforme segmente ces dernières en Story individuelles de 15 secondes. Cela gâche en soit l’expérience étant donné que de petites coupures sont présentes. Bonne nouvelle, cela est en passe de changer.

Instagram vient en effet de confirmer être en train de tester les Stories d’une minute auprès d’un petit groupe d’utilisateurs. Le réseau social explique ainsi au site Social Media Today : « La possibilité de créer des posts de Stories plus longs est très demandée par notre communauté. Nous sommes ravis de tester les Stories de 60 secondes afin que les gens puissent créer et consulter des Stories avec moins d’interruptions« .

Outre le fait d’offrir une meilleur expérience utilisateur, Instagram souhaite mettre en avant ses outils vidéo. Avec l’arrivée des Reels, une nouvelle page s’est enfin tourné pour le réseau social avec la mise en avant du format vidéo. Adam Mosseri, responsable d’Instagram, était même venu annoncer que ce format allait être de plus en plus mis en avant.

C’est dans cette optique qu’Instagram annonce vouloir « offrir une plus grande liberté de création et d’intégrer davantage les différentes options vidéo de l’application afin de rationaliser ses outils et fonctions de création » avec élargissement de la durée des Stories.

