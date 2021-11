Messenger et Instagram ne profiteront pas du chiffrement de bout en bout avant 2023

Meta (ex-Facebook) ne compte pas apporter le chiffrement de bout en bout pour ses applications de messagerie Messenger et Instagram. Le groupe de Mark Zuckerberg vient en effet d’annoncer que cette fonctionnalité de cryptage n’arriverait pas de sitôt. Alors qu’elle était envisagée pour 2022, cette dernière voit son lancement reporté à l’année 2023.

Pas de chiffrement de bout en bout pour Instagram et Messenger pour le moment

D’après The Guardian, Meta prendrait encore son temps pour apporter le chiffrement de bout en bout sur Facebook Messenger et Instagram suite à des plaintes et avertissement de militant de la protection des enfants. Le journal britannique explique en effet que ces derniers craignent que l’arriver de cette fonctionnalité permette à des criminels d’échapper à des poursuites judiciaires.

En plus de cela, la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants (NSPCC) a récemment annonce que les messageries privées étaient la « première ligne des abus sexuels sur enfants en ligne ». Elle a d’ailleurs expliqué que le chiffrement de bout en bout empêchait les autorités et les plateformes technologiques d’accéder aux messages.

Face à ces pressions, Antigone Davis, la responsable de la sécurité de Meta, est finalement venu annonce que le chiffrement de bout en bout arriverait en 2023, et non en 2022 comme prévu. « Nous prenons notre temps pour bien faire les choses et nous ne prévoyons pas de terminer le déploiement mondial du chiffrement de bout en bout par défaut sur tous nos services de messagerie avant 2023« , déclare-t-il. En plus de cela, Antigone Davis précise que le chiffrement des conversations permet toujours au groupe de toujours être « en mesure de fournir des informations critiques aux autorités« .

Une année supplémentaire semble tout de même nécessaire afin de convaincre associations, autorités et opinion publique concernant l’implémentation du chiffrement de bout en bout des conversations sur Facebook Messenger et Instagram. Rendez-vous donc en 2022 pour savoir comment le dossier a évolué. En attendant, Facebook Messegner a tout de même profiter récemment du chiffrement de bout en bout pour les appels audio et vidéo.

