DuckDuckGo permet d’éviter que les applications Android vous traquent

La gestion des données personnelles est aujourd’hui au cœur des préoccupations. DuckDuckGo et son moteur de recherche et navigateur respectueux de la vie privée sont ainsi une réponse à cette situation. Cependant, l’entreprise compte aller plus loin en proposant sur son application une fonctionnalité permettant d’empêcher les applications Android de collecter des données personnelles. Plus précisément, le service va bloquer les trackers.

Adieu la collecte de données personnelles sur Android avec DuckDuckGo ?

Dans un billet de blog, le moteur de recherche DuckDuckGo est venu annoncer une nouvelle très intéressante autour de la collecte de données personnelles sur Android. Riche d’une application faisant office de navigateur web, l’entreprise est venue annoncer le lancement d’un bloqueur de trackers afin d’empêcher d’empêcher les applications de récupérer des données personnelles à votre insu.

Du nom de App Tracking Protection, ce dispositif permet d’identifier les applications Android récoltant des informations à votre sujet, mais aussi à savoir pour qui cette collecte est effectuée. La fonctionnalité bloque en plus de cela la collecte de ses données par les applications concernées. Il sera d’ailleurs possible de visualiser le nombre de tentatives de tracking qui ont été bloqués par DuckDuckGo. Pour fonctionner, cette nouvelle fonctionnalité détecte « si vos applications Android sont sur le point d’envoyer des données à des sociétés de suivi tierces figurant dans notre base de données de suivi des applications, et bloquera ces demandes« , explique la société.

Si certaines applications ne fonctionnent pas correctement, car les trackers se voient bloquer l’accès à vos données personnelles, DuckDuckGo vous permet de désactiver son bloqueur pour n’importe quelle application. Cette fonctionnalité est encore en phrase de bêta pour le moment. Il est ainsi nécessaire de s’inscrire afin de la tester. Pour cela, il suffit de télécharger l’application DuckDuckGo sur le Play Store, accéder aux paramètres et de sélectionner l’option App Tracking Protection.

