Déploiement de la 5G : Free a le plus d’antennes, mais pas les meilleurs débits

Régulièrement, l’Arcep fait le point sur le déploiement de la 5G en France. Comme d’habitude, Free est numéro un en termes d’antennes déployées. Cependant, l’opérateur vient de se faire taper sur les doigts pour la qualité de son réseau, majoritairement composé de bande de fréquences 700 MHz. Orange, Bouygues Telecom et SFR s’en sortent en effet beaucoup mieux.

La qualité du réseau 5G laisse à désirer chez Free

Dans un nouveau rapport, l’Arcep vient de dévoiler le résultat de sa dernière enquête concernant le déploiement de la 5G ainsi que les débits proposés par les opérateurs. L’autorité s’est d’ailleurs intéressée à la qualité du réseau en fonctions des zones denses, intermédiaires, rurales et touristiques.

En première place du classement, on retrouve sans grande surprise Orange. L’opérateur profite en effet des meilleurs débits 5G ascendants avec une moyenne de 142 Mbit/s en France. En zone dense, il atteint d’ailleurs une moyenne de 227 Mbit/s. Ces performances ne sont pas étonnantes étant donné que l’opérateur historique a privilégié les bandes 3,5 GHz dans ce type de secteur.

Derrière, on retrouve SFR avec un débit 5G moyen de 84 Mbit/s en France, 145 Mbit/s dans les zones denses, puis Bouygues Telecom avec respectivement 71 Mbit/s et 130 Mbit/s. Ces dernières ont la même stratégie qu’Orange, mais privilégient aussi les bandes de fréquences 2100 MHz. En bon dernier, on retrouve Free avec un débit moyen très bas de 31 Mbit/s en France et un peu plus ou un peu moins dans les zones denses, intermédiaires ou touristiques. Cela est notamment dû à une stratégie visant à convertir les antennes 4G en antennes 5G avec une bande de fréquence 700 MHz.

Face à cette situation, Guillaume Decorzent, responsable de l’unité couverture et investissements mobiles à l’Arcep, souligne que « la 5G n’en est encore qu’à ses débuts ». Face aux résultats dévoilés, il ajoute que les « performances vont progresser et de nouvelles fonctionnalités pourront progressivement être proposées par les opérateurs. Il y a toujours une phase d’acclimatation et d’optimisation des nouvelles technologies, qui avait aussi été observée pour la 4G à son lancement ».

