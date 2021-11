Sony prépare des skins pour la PS5, bientôt une version noire ?

La couleur blanche de la PS5 a surement dérouté plus d’un fan des consoles PlayStation. Face à cette situation, Sony a été assez silencieux, mais aussi violent. Alors que des vendeurs tiers ont tenté de proposer des coques pour customiser la console à la célèbre couleur noire (et dans d’autres coloris), Sony est venu lancer des attaques en justice à tout va. Finalement, un brevet trouvé récemment montre que Sony prépare bel et bien des coques et skins pour sa console next-gen.

Des skins en approche pour la PS5

Depuis son lancement, la PS5 n’est sortie dans aucun autre coloris que le blanc. De son côté, Microsoft a notamment lancé une version aux couleurs de Borderlands 3, Far Cry 6 ou encore Halo Infinite. De son côté, Sony est venu mettre des bâtons dans les roues aux fabricants de skins pour sa console next-gen via des actions en justice, notamment dBrand et CustomizeMyPlates. Finalement, ces entreprises vendent tout de même leurs coques personnalisées aujourd’hui, mais pour certaines, leurs projets ont été annulés…

Sony semble cependant être déjà prêt à commercialiser des versions personnalisées de sa console. Le site Op Attack est en effet venu dévoiler un brevet de conception pour les façades de la PS5. Ce dernier aurait été déposé par la firme nippone une semaine une semaine avant le lancement de la PS5. Il a finalement été publié par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) le 16 novembre 2021. On y découvre un système permettant de retirer et remplacer chaque côté de la console.

Cela pourrait ainsi être le signe de l’arrivée de versions limitées de PS5 ou encore de façades à acheter auprès de Sony. Reste maintenant à savoir quand Sony compte se lancer dans l’aventure. Pour rappel, Matt MacLaurin, ancien vice-président de la conception UX chez PlayStation, avait précédemment laissé entendre qu’une version noire de la PS5 ou une « édition spéciale » étaient au programme.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PS5 : face à la pénurie de composants, Sony baisse la production de consoles !