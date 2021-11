PS5 : face à la pénurie de composants, Sony baisse la production de consoles

Alors que Noël approche, trouver une PS5 va devenir encore plus difficile. En effet, le constructeur doit baisser sa production à cause de la pénurie de semi-conducteurs.

Des objectifs de production revus à la baisse

Tandis que la dernière console de Sony bat des records de vente depuis sa sortie il y a un an, la pénurie mondiale de composants risque d’affecter une fois de plus la production pour les fêtes de fin d’année.

Selon un rapport de Bloomberg, Sony peine à atteindre ses objectifs et a donc décidé de diminuer sa production de PS5 pour cette fin d’année.

La société aurait des problèmes de logistique ainsi que d’approvisionnement de certains composants. Les livraisons de composants n’arrivent pas toujours à temps et l’hétérogénéité de vaccination du personnel dans les sites de production complique les opérations.

Plus précisément, Sony ciblait au départ une production autour des 16 millions de consoles en mars 2022. L’entreprise ne viserait plus que les 14,8 millions d’unités produites, selon une source citée par Bloomberg. Vous l’aurez compris, il sera extrêmement difficile d’avoir une PS5 sous le sapin cette année encore.

Trouver une PS5 à Noël risque d’être encore plus compliqué qu’avant

Un éditeur de jeux japonais a constaté que les joueurs qui avaient l’habitude d’acheter des versions PlayStation de ses jeux passent progressivement à l’achat de l’édition PC, faute de pouvoir acheter une console.

Sony n’est pas le seul à souffrir de la pénurie de composants, de sorte que pour certains acteurs de l’industrie de l’électronique, la pénurie ne s’arrangera pas avant 2023.

Du côté des entreprises du jeu vidéo, Nintendo prévoit également des pénuries de Switch pour l’année 2022. C’est aussi le cas de Valve qui vient officiellement de décaler la date de lancement de son Steam Deck. L’appareil hybride entre console et ordinateur sera donc disponible à partir du mois de février, et non décembre comme originellement prévu.