WhatsApp : une nouvelle application Windows plus rapide et pratique arrive

WhatsApp semble vouloir mettre un point d’honneur à son application Windows. Une nouvelle version de la messagerie privée vient en effet de faire son apparition sur internet. En cours de développement, cette dernière a pour objectif de proposer une interface plus rapide, mais aussi des fonctionnalités supplémentaires permettant de faciliter son utilisation sur PC.

Du nouveau pour WhatsApp sur les PC Windows

Proposer une application agréable à utiliser et parfaitement intégrer avec Windows semble être l’objectif de WhatsApp. Le site italien Aggiornamenti Lumia vient en effet de découvrir qu’une application UWP (Universal Windows Platform) était actuellement en cours de développement pour le service de messagerie instantanée chiffrée.

Après avoir expérimenté cette nouvelle version, le site rapporte que l’interface de WhatsApp UWP est plus rapide, mais aussi plus rapide au démarrage par rapport à l’application actuelle WhatsApp Desktop. Le design est d’ailleurs plus épuré et clair, à l’instar de Windows 11. Aggiornamenti Lumia ajoute qu’il sera possible de profiter du mode multi-appareils dessus, soit le fait de pouvoir utiliser un compte WhatsApp sans avoir son smartphone connecté au même réseau internet. À noter, l’application est compatible avec Windows 10 et Windows 11.

Au niveau des fonctionnalités, WhatsApp vient profiter d’une fonction permettant de dessiner. Après avoir fini votre œuvre, elle sera envoyée sous forme d’image à votre interlocuteur. Second point important, les notifications de messages pourront être reçues même si l’application est fermée, un bon point pour ne jamais rater les moindres dires de vos proches ou collègues.

L’application est d’ores et déjà disponible sur le Microsoft Store. Pour cela, il suffit de se rendre à cette adresse pour télécharger et installer la version bêta de l’application WhatsApp UWP. Pour profiter du service, il faudra tout simplement scanner le QR Code affiché à l’écran avec votre smartphone.

