WhatsApp : le mode Picture-in-Picture sur iPhone, c’est pour bientôt !

WhatsApp commence à déployer le mode Picture-in-Picture pour les utilisateurs d’iPhone, en version bêta pour l’instant. D’après WABetaInfo, les équipes du service de messagerie instantanée vont bientôt intégrer le mode Picture-in-Picture sur iOS.

WhatsApp teste de nouvelles fonctionnalités sur iOS

WhatsApp ne cesse d’apporter de nouvelles fonctionnalités afin de rester compétitif face à ses concurrents. Dernièrement, le groupe Meta cherche à apporter le mode Picture-in-Picture à son application iOS : une fonctionnalité très pratique. Par exemple, lorsque vous recevez un lien vidéo YouTube ou Facebook, l’application vous permet de lire la vidéo dans une petite fenêtre flottante dans le chat.

Vous pouvez ainsi répondre aux messages et regarder la vidéo en même temps. La fonctionnalité existe depuis un certain temps sur Android, mais elle arrivera bientôt sur iOS.

Le mode Picture-in-Picture bientôt disponible

La barre de contrôle permet de suspendre ou de reprendre rapidement la vidéo et plus encore, comme ouvrir la vidéo en mode plein écran ou la fermer.

En premier lieu, la barre de contrôle devait être disponible pour les vidéos partagées à partir de YouTube, mais il semble que WhatsApp prenne en charge tout type de contenu vidéo.

En ce qui concerne YouTube, il est également possible d’utiliser deux options en mode plein écran : « Regarder plus tard » et « Partager ».

Enfin, « Supprimer pour tout le monde », qui comme son nom l’indique permet d’effacer des messages pour tous les participants d’une conversation évolue. Auparavant, les utilisateurs disposaient d’une heure seulement après l’envoi du message pour le supprimer pour tout le monde. Désormais, il n’y a plus de limite de temps.

L’ajout du mode Picture-in-Picture est actuellement déployé avec la dernière mise à jour bêta de WhatsApp. Il faut impérativement utiliser la version 2.21.22.3 ou supérieure pour en profiter.

