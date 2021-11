iPad mini : Apple prépare un modèle avec écran ProMotion pour une meilleure fluidité

L’iPad mini a fait son grand retour en 2021. Le sixième modèle de la gamme de tablettes miniature Apple est ainsi venu profiter d’un tout nouveau design, très similaire à l’iPad Air de 2020, mais aussi de la puce A15 des iPhone 13. Cependant, les premiers tests ont montré une petite faiblesse sur l’appareil au niveau du défilement des contenus : le « Jelly Scrolling ». Selon de récentes informations, la firme à la pomme travaillerait déjà sur un nouveau modèle corrigeant ce problème. Pour cela, Apple ajouterait une dalle profitant de la technologie ProMotion. Pour rappel, elle permet de profiter d’un taux de rafraichissement adaptatif pouvant osciller entre 10 Hz et 120 Hz.

Une prochaine génération d’iPad Mini avec ProMotion ?

En septembre 2021, Apple est venu annoncer lors de sa keynote l’iPad mini 6. Avec cette nouvelle génération, la firme de Cupertino a complètement revu le design de sa tablette avec notamment un écran plus grand et bord à bord, Touch ID dans le bouton d’alimentation, la puce A15 des iPhone 13 ainsi que l’USB-C. Cependant, un élément n’a pas fait l’unanimité chez les consommateurs lorsqu’ils ont reçu leur tablette miniature l’écran.

Il semblerait en effet que la dalle de l’iPad mini 6 soit victime de l’effet « Jelly Scrolling » lorsque la tablette est en mode portrait. Pour faire simple, le rafraichissement ligne par ligne de la dalle LCD provoque un léger décalage entre le moment où les lignes du haut et du bas de l’écran sont rafraichies. Le défilement de contenu peut ainsi saccader entre le côté droit et gauche de l’écran. Apple s’est défendu en expliquant que cela était normal sur les écrans LCD. Le phénomène n’est cependant plus visible sur l’iPad mini 6 que les autres modèles du constructeur.

D’après une rumeur d’un forum coréen, relayée par FronTron sur Twitter, Apple réfléchirait ainsi à corriger le problème avec une dalle Samsung de 8,3 pouces, soit la même taille que l’iPad mini 6, mais prenant en charge la technologie Pro Motion. Pour rappel, cette dernière permet de profiter d’un taux de rafraichissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Originellement introduite sur les iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, elle est aujourd’hui sur les iPhone 13 Pro ainsi que les MacBook Pro 2021.

Le leaker rapporte aussi que le modèle de base embarquerait la puce A15, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Logiquement, il serait aussi un peu plus cher que l’iPad mini 6.

Via MacRumors