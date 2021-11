Test – Asus ROG Zephyrus M16 : un monstre de puissance

Avec sa gamme « ROG », réservé au Gaming, Asus nous a habitués à des ordinateurs plus que performants. Le dernier Asus ROG Zephyrus M16 ne déroge pas à la règle en offrant au premier coup d’œil une fiche technique impressionnante. Mais, dans les faits, est-il également impressionnant à l’usage ? C’est la question à laquelle nous essaierons de répondre lors de ce test.

Présentation du Asus ROG Zephyrus M16

Le Zephyrus M16 embarque un processeur Intel de 11ème génération, à contrario de son confrère le Flow X13 qui opte pour le concurrent AMD, ainsi qu’une carte graphique Nvidia série 3000. La boite de l’appareil contient un chargeur universel de 240 Watts. De plus, un pack contenant une souris ROG Impact et un sac à dos pour ordinateur 15 ou 17 pouces est disponible.

Voici les caractéristiques de l’Asus ROG Zephyrus M16 :

Processeur Intel Core i9-11900H RAM 16Go DDR4 intégré + 16 Go DDR4 virtuels (SO-DIMM) Carte Graphique Nvidia Geforce RTX 3070 Stockage SSD 2To M.2 NVMe Connectiques 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2, 1x Lecteur microSD, 1x Jack 3,5mm Connectivité WiFi 6, Bluetooth 5.2 Poids 1,9 Kg Dimension 22,3 mm x 355 mm x 243 mm (H x L x P) Écran 16 pouces, LCD, 2560 x 1600, 16:10, 165 Hz Batterie 90 Wh Système d’exploitation Windows 10

Design du Asus ROG Zephyrus M16

Les maîtres mots en ce qui concerne le design du Zephyrus M16 sont sobriétés et discrétion. Pas de LED RGB à tout va, ou de style incongru comme les marques gaming aiment tant. Ici, l’ordinateur reste simple, classique. Le noir mat est élégant. L’arrière du PC comporte seulement un léger effet visuel, seule excentricité de la machine. Même le logo Asus ROG se place en bas de cette dernière, ce qui le rend presque invisible. Cela en fait un ordinateur très passe-partout.

Nous retrouvons ensuite les haut-parleurs de chaque côté du clavier, ainsi que trois LED permettant de nous informer quant à la charge ou l’utilisation du disque derrière celui-ci. Malheureusement, ces trois LED se reflètent en permanence sur l’écran de l’ordinateur. Un défaut de conception un peu décevant. Le châssis est néanmoins de bonne facture et ne se tord pas aisément.

Autre reproche, les composants sont difficilement accessibles. En effet, même s’il ne faut qu’un tournevis cruciforme pour ouvrir l’ordinateur, celui-ci possède quelques vis cachées. Et oui, des vis cachées, car certaines se trouvent en dessous de morceau de plastique au milieu de châssis, là ou personne n’irait les chercher. De plus, quelques unes sont différentes des autres de façon à ne pas faciliter le démontage, et ça, c’est pas très fair-play de la part d’Asus…

Connectiques

Pour ce qui est de la connectique, le Zephyrus M16 n’en manque pas. D’un côté nous avons le port HDMI, la prise Ethernet, la prise Jack 3,5mm pour le son, un port USB-A pour les périphériques et deux USB-C dont un Thunderblot 4. La présence de l’Ethernet reste pratique pour le jouer sans latence ou optimiser le téléchargement. Le HDMI pourra vous servir à brancher un second écran, de même pour le Thunderbolt 4 qui supporte le DisplayPort. Le côté droit est néanmoins plus pauvre en terme de connectique puisque seul un second USB-A et un lecteur de carte microSD s’y trouvent. Ayant pour ambition d’être utilisé pour le jeu, un autre USB-A pour les périphériques n’aurait pas été de trop.

Clavier & Touchpad du Asus Zephyrus M16

Le clavier du Zephyrus M16 se positionne au centre du châssis, entre les deux haut-parleurs. La frappe est confortable, mais légèrement bruyante. De plus, le rétroéclairage, réglable via les raccourcis F2 et F3, est agréable. Au clavier viennent se greffer quatre touches permettant d’augmenter ou baisser le son, de couper le microphone et de lancer le logiciel Armoury Crate. Quant au pavé tactile, il est lui aussi confortable à l’utilisation et assez grand pour n’avoir aucun problème de place. L’accessibilité des raccourcis Windows se fait naturellement grâce à lui.

Ecran du Asus ROG Zephyrus M16

Chose rare pour un ordinateur typé jeu, le format d’écran en 16:10, qui est plus fréquent sur les ultraportables. Celui-ci fait 16 pouces et offre une définition de 2560 x 1600. Les bordures sont très fines pour permettre une immersion en jeu d’autant plus forte. Le taux d’occupation annoncé est d’ailleurs de 94%. La dalle LCD possède également un taux de rafraichissement de 165 Hz pour avoir une expérience de jeu fluide, notamment sur les jeux compétitifs. Quant au temps de réponse, il est de 3 ms.

De plus, la dalle mate limite les reflets qui sont assez peu présents sur l’écran. Malheureusement, à cause du problème de design évoqué plus haut, les trois LED derrière le clavier reflètent tout de même sur l’écran. Pour ce qui est du contraste, il est très bon : 1200:1. Pareil pour la luminosité qui est de 500 cd/m². Asus annonce également couvrir 100% du spectre sRGB.

Audio

Les haut-parleurs du Asus ROG Zephyrus M16 se révèlent être de très bonne factures. Ceux-ci sont au nombre de quatre et se situent sur aux deux extrémités du clavier. Ils offrent un excellent rendu, notamment au niveau des basses et des médiums. L’ordinateur bénéficie donc d’un bon système audio qui vous permettra de consommer du contenu du multimédia confortablement.

Performances du Asus ROG Zephyrus M16

Pour ce qui est des performances du Asus ROG Zephyrus M16, celles-ci devraient théoriquement être irréprochables au vu de la fiche technique monstrueuse que nous propose Asus. En effet, le i9-11900H accompagné de la RTX 3070 et des 32Go de RAM doivent logiquement proposer de belles choses. Le processeur, avec ses 8 cœurs et 16 threads, et la carte graphique permettent d’utiliser les logiciels de montage photo, vidéo et audio sans aucun problème. L’utilisation est toujours très fluide. De plus, nous avons mis à l’épreuve l’appareil avec l’aide de plusieurs benchmarks.

PCMark 10

Le premier test que nous avons effectué est PCMark 10. Le but est de mesurer les performances de l’ordinateur dans les tâches de bureautique. Il attend un score très honorable de 4509 points. C’est mieux que le MSI Summit E13, que nous avons essayé il y a peu de temps. De plus, étant orienté gaming, la bureautique n’est pas le principal rôle du PC.

CrystalDiskMark

C’est ensuite le SSD M.2 NVMe que nous avons testé avec CrsytalDiskMark. Le score de 6909 Mb/s en lecture et 5065 Mb/s en écriture se révèle être excellent, parmi les meilleurs que nous avons enregistrés.

OCCT

Nous avons ensuite lancé le logiciel OCCT. Celui-ci pousse au maximum de leurs capacités les composants de notre ordinateur. C’est donc la carte graphique RTX 3070 ainsi que le processeur i9-11900H que nous avons mise à l’épreuve ici. Pour ce qui est des températures, celles-ci sont très bien gérées, le PC ne chauffe pas trop et cela ce ressent à l’utilisation. Malheureusement, ce refroidissement efficace entraine une pollution sonore importante. L’appareil est en somme très bruyant lorsque le logiciel utilisé est trop gourmand. Les fréquences sont également acceptables sans être incroyables.

min °C max °C Fréquence Max Stress CPU 39 95 4888,04 Mhz Stress GPU 44,34 74,94 1725 Mhz

3D Mark

Le logiciel frère de PC Mark nous permet tester ce que donne la machine dans un environnement de type jeu vidéo. Nous voyons clairement que presque aucune image n’est perdue. Cela promet des sessions de jeu fluide.

Performances en jeu

Que cela soit dans des jeux gourmands ou plus axés compétition, les images par secondes sont toujours très bonne avec parfois une qualité graphique excellente. En bref, l’ordinateur est fait pour le jeu, et il nous le fait comprendre d’une manière très plaisante.

Destiny Destiny Overwatch Assetto Corsa FPS 30 70 165 60 Qualité Elevé Faible Élevé Élevé

Autonomie du Asus ROG Zephyrus M16

Après les performances du Asus ROG Zephyrus M16, nous avons voulu constater son autonomie. Sur son site internet, Asus nous annonce que son ordinateur peut tenir 16 heures. Dans les faits, c’est évidemment bien moins. Lors de notre test en navigation web, c’est à dire la lecture d’une vidéo YouTube en qualité 2K avec un article de notre site en arrière-plan, il aura fallu 2 heures et 45 minutes pour voir la machine s’éteindre. C’est peu effectivement, mais il est important de souligner que des composants comme ceux du Zephyrus M16 demandent beaucoup de ressources quelle qu’en soit l’utilisation. Un PC portable gamer obtient très rarement de bons scores dans ce genre d’essai.

Lorsque nous l’avons essayé en jeu sur Destiny 2 en qualité élevé, c’est au bout d’une heure que la batterie de 90 Wh s’est retrouvée vide. Et pour retrouver 100% de ses capacités, il faudra patienter 1 heure et 50 minutes. Cela reste des résultats acceptables pour un appareil du genre, qui sert généralement pour une utilisation de type sédentaire.

Accessoires et logiciels

Comme toutes les marques, Asus préinstalle sur votre ordinateur quelques logiciels pour faciliter certaines tâches.

MyAsus : Cette application vous permet tout d’abord d’accéder à l’Assistance Clientèle Asus, si vous faites face à des problèmes notamment. Elle vous permet également d’accéder à « Link To MyAsus » qui sert à relier un autre appareil Asus à celui dans le but de faciliter les communications entre ces derniers. De plus, l’onglet « Personnalisation » offre tout simplement quelques possibilités de personnaliser la connectivité ainsi que la batterie et l’alimentation de votre PC. Pour finir, Asus a rajouté un espace dans lequel les promotions autour des produits et services Asus sont présentes.

: Cette application vous permet tout d’abord d’accéder à l’Assistance Clientèle Asus, si vous faites face à des problèmes notamment. Elle vous permet également d’accéder à « Link To MyAsus » qui sert à relier un autre appareil Asus à celui dans le but de faciliter les communications entre ces derniers. De plus, l’onglet « Personnalisation » offre tout simplement quelques possibilités de personnaliser la connectivité ainsi que la batterie et l’alimentation de votre PC. Pour finir, Asus a rajouté un espace dans lequel les promotions autour des produits et services Asus sont présentes. Armour Crate : Ce logiciel est fait pour paramétrer la totalité des aspects du PC, notamment les composants, ou le rétroéclairage du clavier. Les statistiques de ses composants sont d’ailleurs disponibles en temps réel dans l’interface de l’application.









Conclusion

Le Asus ROG Zephyrus M16 réunit toutes les caractéristiques d’un bon PC gaming. Le design est à la fois sobre et raffiné, tandis que l’écran combine une excellente fluidité et une qualité de dalle rare. L’autonomie est correcte, mais pourrait rentrer dans le prochain cahier des charges des choses à améliorer. Les performances impressionnantes liées à des composants haut de gamme font du Zephyrus M16 un ordinateur que nous vous conseillons chaleureusement.

Produit disponible sur ASUS ROG ZEPHYRUS-M16-GU603HM-005T PC Portable 16'' (Intel i7-11800H, RAM 16G, SSD 512GB, RTX 3060, WINDOWS 10) Clavier AZERTY Français

Voir l'offre 1 759,99 €