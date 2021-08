Test – MSI Summit E13 Flip Evo : Le meilleur ultra-portable 2 en 1 ?

Généralement habitué à un environnement de Gaming, MSI nous livre ici son tout nouvel ultrabook. Rapidement évoqué lors du CES 2021, le MSI Summit E13 Flip Evo se destine à être un PC 2 en 1, pouvant séduire un public très large. Nous allons donc voir lors dans ce test si celui-ci est taillé pour vous.

MSI Summit E13 Flip Evo

Présentation du MSI Summit E13 Flip Evo

Le Summit E13 s’équipe tout d’abord d’un processeur Intel de 11ème génération. Nous retrouvons dans la boîte un chargeur de 65 Watts en USB-C ainsi qu’un stylet Bluetooth. Celui-ci pourra vous servir pour prendre des notes, dessiner, ou naviguer en utilisation tablette. Le stylet est également accompagné de son propre chargeur USB-C.

Voici les caractéristiques majeures de la machine :

Processeur Intel Core I7-1185G7 RAM 32 Go DDR4 Puce graphique Intel Iris Xe Graphics Stockage SSD M.2 1To Connectiques 1x Jack 3.5mm, 1x USB-A, 2x Thunderbolt 4, 1x USB-C, 1x Lecteur microSD Connectivité Wifi 6E et Bluetooth 5.2 Poids 1,35kg Dimension 14,9 mm x 300 mm x 222 mm (H x L x P) Ecran 13.4 pouces, IPS, 1920 x 1200 px (16:10) Batterie 70 Wh Système d’exploitation Windows 10 Pro Composant évolutif Batterie et SSD M.2 non soudés

Arrière du MSI Summit E13 Flip Evo

Design du MSI Summit E13

Le design du Summit E13 est clairement l’un de ses points forts. En effet, la version noire de l’appareil est complétée par un liseré doré sur ses bords qui lui donne une grande élégance. Sa vue rejette une réelle sensation de qualité, nous avons presque l’impression d’avoir affaire à un produit de luxe. Le logo MSI chromé à l’arrière de la bête renforce cette impression. Le PC est également disponible en blanc avec cette fois-ci une bande argentée faisant le tour de l’appareil. Le châssis en aluminium brossé est malheureusement assez fragile et tend à se tordre lorsque l’on force trop. Et cela malgré la norme de solidité MIL-STD 810G dont il a été affublé. L’ordinateur reste tout de même stable et maniable facilement.

Châssis du MSI Summit E13 Flip Evo

Son écran de 13,4 pouces, ses 1,35kg et son épaisseur de 14,9mm destinent le Summit E13 à un usage plutôt nomade. Attention aux possibles rayures ainsi qu’au châssis comme dit précédemment. Un petit carré vient se loger au-dessous du clavier et à la droite du TouchPad, il s’agit du lecteur d’empreinte digitale permettant de se connecter en un rien de temps. Les haut-parleurs se placent sur le dessous de la machine aux extrémités d’une des grilles d’aérations. La seconde grille justement se situe sur la tranche arrière. La tranche gauche, quant à elle, est aimantée et permet de fixer le stylet pour ne pas le perdre.

Connectiques

Comme vu juste au-dessus, le MSI Summit E13 fait part une certaine finesse, ce qui l’empêche d’emporter une connectique très importante. Malgré ça, trois ports USB-C viennent se greffer à l’ultra-portable. Deux d’entre eux se trouvent être des Thunderbolt 4. Ils permettent une charge et un transfert de données plus rapide. Le dernier USB-C est simplement un 3.2 classique. De plus, MSI ajoute une prise USB-A 3.2 pour les périphériques, une prise jack 3.5mm pour l’audio et, bonne surprise, un lecteur de carte microSD. Celui-ci pourra servir à augmenter le stockage du PC par exemple. Pour pouvoir profiter d’un port HDMI ou d’une prise Ethernet, il faudra vous munir d’un Hub non fourni par la marque.

Connectiques du MSI Summit E13 Flip Evo

Clavier et pavé tactile

Le clavier du MSI Summit E13 prend toute la largeur du châssis tout en faisant évidemment l’impasse sur le pavé numérique. L’utilisation est agréable, silencieuse et précise. Seule la touche « entrée » peut décontenancer lors des premiers jours à cause de sa forme horizontale peu commune. De plus, le rétro éclairage dispose de 4 niveaux d’intensité réglable via l’une des touches fonctions. Ces touches sont d’ailleurs très pratiques et permettent notamment de couper la Webcam, située au-dessus de l’écran, ou le microphone. La disposition du clavier réduit l’espace disponible pour le pavé tactile qui peut paraître plus petit que sur d’autres machines. Malgré ça nous n’avons rencontré aucun problème lié à la place. Les raccourcis Windows 10 embellissent parfaitement l’expérience utilisateur, le TouchPad est définitivement confortable.

Clavier du MSI Summit E13 Flip Evo

L’écran du MSI Summit E13

L’une des spécificités du MSI Summit E13 c’est son ratio 16:10, de plus en plus fréquent sur ce genre de PC. Malgré ça le ratio d’occupation du châssis est assez faible (environ 78%), d’assez gros bords sont présents sur l’appareil. La firme Taiwanaise s’est approvisionnée chez le Japonais Sharp pour nous offrir la meilleure dalle LCD possible. Celle-ci possède donc une résolution de 1920 par 1200 pixels ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, amplement suffisant pour les utilisations visées.

100% du spectre sRGB serait couvert d’après MSI. Pour ce qui est du contraste, le ratio est d’environs 1440:1 ce qui est plus qu’acceptable. La luminosité se trouve être également excellente puisqu’elle dépasse les 500cd/m². Des reflets sont visibles, mais la dalle étant tactile et donc brillante, cela est normal, ils restent largement supportables. La qualité globale est très appréciable malgré quelques améliorations possibles notamment du côté du LCD qui, à ce prix, aurait pu être de l’OLED.

Ecran du MSI Summit E13 Flip Evo

Audio

Les haut-parleurs du MSI Summit E13 révèlent un son correct, mais sans plus. La présence du logiciel de traitement audio permet d’éviter une réelle médiocrité. De plus, les haut-parleurs étant sous l’appareil, le son est parfois étouffé. Le port d’un casque, d’écouteurs ou l’utilisation d’enceinte est donc recommandé. Si vous n’êtes pas très regardant à ce niveau, le son reste acceptable.

Haut-parleurs gauche du MSI Summit E13 Flip Evo

Les performances du MSI Summit E13

Du côté des performances, le MSI Summit E13 est sur le papier irréprochable. En effet, ce sont pas moins de 32 Go de RAM qui nous sont offerts ici, accompagnés par un i7-1185G7. Ce dernier est doté de 4 cœurs, 8 Threads et cadencé à 3 GHz. Dans les faits c’est également très bon. L’appareil fait tourner les logiciels de montages photo et vidéo sans réglages préalables avec grande aisance. Pour ce qui est du jeu, l’ordinateur n’est pas fait pour ça. Son usage se destine plutôt à de la productivité. Nous entendons tout de même qu’à ce prix, le minimum doit être garanti. Nous l’avons donc essayé sur GTA V. En qualité élevée, nous ne sommes jamais passés en dessous des 30 images par seconde, et ce sans trop d’encombres.

Malgré tout, lorsque des tâches importantes sont réalisées, la machine a fortement tendance à chauffer, comme nous le verrons un peu plus tard. Cela se ressent notamment sur la partie gauche du clavier. Pour parvenir à des résultats plus précis, nous l’avons mis à l’épreuve durant trois benchmarks différents :

PCMark 10

Dans un premier temps, sur PCMark 10, le MSI Summit E13 obtient le score de 4201. Ce n’est pas énorme, de nombreux PC font mieux tel que le Huawei MateBook D16 pourtant amplement moins cher. Néanmoins, nous nous apercevons que dans le domaine de la productivité notamment, de très bons scores sont atteints.

Scores du MSI Summit E13 sur PCMark 10

CrystalDiskMark

Ensuite, nous avons essayé les performances du SSD M.2 de 1To. Le tout en utilisant le logiciel CrystalDiskMark. Il est également correct, mais en deçà de nombreux autres portables. Nous obtenons donc 2077 Mb/s en lecture et 2150 Mb/s en écriture.

Performances du SDD du MSI Summit E13 sur CrystalDiskMark

OCCT

Pour finir, c’est le logiciel OCCT que nous avons lancé dans le but de pousser notre MSI Summit E13 à bout. Nous voulions observer ce que peut donner le i7-1185G7 et la puce graphique Intel Iris Xe Graphics au maximum de leur force. Nous observons donc que la fréquence maximum du CPU et du GPU est excellente. Le résultat est ici bien meilleur que lors des autres tests. C’est un des meilleurs résultats que nous avons obtenus sur ce logiciel pour ce qui est des ordinateurs portables. Comme dit plus haut, nous pouvons également nous apercevoir que la température minimale est très haute. Cela prouve que le PC chauffe malheureusement lorsque nous en demandons beaucoup.

min °C max °C Fréquence Max Stress CPU 54 96 4996,8 Mhz Stress GPU 51 96 6812,86

Autonomie du MSI Summit E13

Lors de l’annonce, MSI promettait une autonomie de 20 heures pour son Summit E13 ! Évidemment, dans les faits, ce chiffre est bien moindre. Sa batterie de 70 Wh lui permet tout de même une tenue impressionnante. En utilisation « web » (lecture d’une vidéo YouTube de 10 heures accompagnée d’un article ouvert dans l’onglet d’à côté), nous avons décompté 7 heures avant que l’ordinateur ne s’éteigne. Pour ce qui est d’un usage plutôt « gaming », la moitié de a batterie s’évapore en 1 heure et 20 minutes. Pas mal pour un ultrabook. De plus, la recharge de la machine ne prend que très peu de temps, puisqu’en seulement 40 minutes vous aurez atteint les 50% d’autonomie grâce au chargeur 65 W fourni par MSI.

Accessoires et logiciels

MSI accompagne son Summit E13 de quelques surprises permettant d’embellir notre expérience utilisateur.

MSI Pen : pas besoin de sortir votre porte-monnaie, le stylet est offert avec l’achat du Summit E13. Il vous permettra de dessiner, de prendre des notes durant vos cours et même de naviguer en mode tablette. Étant Bluetooth, il embarque la possibilité de configurer des raccourcis avec le bouton situé à l’extrémité (lancement de Microsoft OneNote par exemple). Il faudra néanmoins quelques fois le recharger avec le câble USB-C fourni par MSI.

: pas besoin de sortir votre porte-monnaie, le stylet est offert avec l’achat du Summit E13. Il vous permettra de dessiner, de prendre des notes durant vos cours et même de naviguer en mode tablette. Étant Bluetooth, il embarque la possibilité de configurer des raccourcis avec le bouton situé à l’extrémité (lancement de Microsoft OneNote par exemple). Il faudra néanmoins quelques fois le recharger avec le câble USB-C fourni par MSI. MSI Pen Control : comme son nom l’indique, il sert tout simplement à contrôler le MSI Pen, en configurant le raccourci évoqué plus tôt notamment.

: comme son nom l’indique, il sert tout simplement à contrôler le MSI Pen, en configurant le raccourci évoqué plus tôt notamment. MSI Center : le MSI Center vous donne la possibilité de créer plusieurs profils de performances selon votre utilisation (Gaming, travail, etc…). Vous pouvez également changer le thème du PC ou régler le logiciel de traitement audio Nahimic. Mais également surveiller vos différents composants, pour savoir s’ils sont trop sollicités ou non.

MSI Pen

Galerie Photo









Conclusion

Le MSI Summit E13 est globalement un excellent ultra-portable. Son design, délicat et raffiné, contentera forcément vos pupilles. L’utilisation est fluide, peu importe la tâche, même si nos benchmarks montrent qu’il aurait pu être mieux optimisé. L’écran arrive à garder le cap malgré son double rôle. Et l’autonomie ne vous posera normalement jamais de problème. Seule l’audio aurait pu être mieux négociée, tout comme le système de refroidissement qui fait globalement assez mal son boulot.

En conclusion, le Summit E13 est un très bon 2 en 1. Il pourra vous satisfaire aussi bien en tant que PC qu’en tant que tablette. Un étudiant (si on oublie le prix qui frôle les 2000 euros) sera comblé par le stylet pour ses prises de notes, mais n’aura aucun problème s’il veut également taper ses cours au clavier. Ne reste plus qu’à MSI de gommer les défauts apparents pour en faire la bête parfaite.

Produit disponible sur

Voir l'offre

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : MSI dévoile ses nouveaux ordinateurs portables de séries Gaming et Content Creation !