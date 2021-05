MSI dévoile ses nouveaux ordinateurs portables de séries Gaming et Content Creation

Lors d’une conférence en ligne, MSI a annoncé l’arrivée de nouveaux ordinateurs portables de séries Gaming et Content Creation. Ceux-ci embarqueront les derniers processeurs Intel 11ème génération.

MSI renouvelle entièrement sa gamme de PC portables

MSI a récemment lancé plusieurs ordinateurs portables pour les joueurs et les créateurs de contenu. Les nouveaux ordinateurs portables sont équipés des derniers processeurs Intel de la série H de 11e génération et des circuits graphiques de la série RTX-30. MSI a dévoilé des ordinateurs portables dans ses séries Creator, GL et GF. Les nouveaux ordinateurs portables MSI offrent également des fonctionnalités de pointe telles que le PCIe Gen4, le Thunderbolt 4 et le Wi-Fi 6E. Alors, jetons un coup d’œil à tous les nouveaux arrivants.

MSI Creator Z16

Tout d’abord, le Creator Z16 arrive avec le dernier processeur Intel de 11e génération et des graphiques mobiles discrets Nvidia GeForce RTX 3060. Le Z16 arbore également un écran QHD IPS de 16 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 16:10. Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une gamme de couleurs DCI-P3 à 100%. Le Z16 pèse également 2,2 kg et contient une batterie de 90 Wh.

MSI Creator 17

Le nouveau Creator 17 de MSI est doté d’un tout nouveau panneau MiniLED de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution UHD. L’écran présente une luminosité maximale de 1000 nits et est certifié VESA DisplayHDR 1000. L’ordinateur portable est alimenté par les derniers processeurs Intel de 11e génération de la série H, jusqu’à un Core i9 associé aux graphiques discrets de la série RTX-30 de Nvidia, jusqu’à un RTX 3080. Le Creator 17 pèse 2,45 kg et intègre une batterie de 99,9 Wh.

MSI Creator M16

Alors que le Creator 17 s’adresse aux passionnés, le M16 est plus accessible à un public plus large. Le Creator M16 est également alimenté par un processeur Intel Core i7 H de 11e génération associé à un GPU mobile Nvidia RTX 3050 Ti. Le M16 arbore un panneau IPS de 16 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 16:10 et une luminosité de 500 nits.

Sword 15 et 17

Enfin, pour la partie création, le MSI Sword 17 embarque un processeur Intel Core i7 H de 11e génération, associé à une carte graphique Nvidia RTX 3060. Le portable arbore un panneau IPS Full HD de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le MSI Sword 15 possède les mêmes spécifications que son cousin de 17 pouces, mais opte pour des écrans IPS Full HD de 15,6 pouces, bien que les options de panneau incluent un écran de 60 Hz et 144 Hz.

Katana GF76 et GF66

Le MSI Katana GF66 propose des processeurs Intel de la série H de 11e génération associés à des circuits graphiques d’ordinateur portable Nvidia RTX 3060, RTX 3050 Ti ou RTX 3050. Le portable arbore un panneau IPS Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Le Katana GF76 présente les mêmes spécifications mais opte pour un panneau IPS Full HD de 17,3 pouces plus grand avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Pulse GL76 et GL66

Ensuite, le MSI Pulse GL66 arbore un panneau IPS Full HD ou Quad HD de 15,6 pouces avec des options de taux de rafraîchissement de 144 Hz et 165 Hz. L’ordinateur portable est alimenté par un processeur Intel Core i7 de 11e génération de la série H et un processeur graphique Nvidia RTX 3060. Le MSI Pulse GL76 présente les mêmes spécifications que le modèle 15 pouces mais opte pour un panneau IPS de 17,3 pouces plus grand (144 Hz ou 165 Hz).

GL Crosshair 15 et 17

Quant au Crosshair 15, il arbore un panneau IPS Full HD ou Quad HD de 15,6 pouces avec des options de taux de rafraîchissement de 144 Hz et 165 Hz. L’ordinateur portable embarque un processeur Intel Core i7 de 11e génération de la série H et un processeur graphique Nvidia RTX 3060. Le MSI GL Crosshair 17 présente les mêmes spécifications que le modèle 15 pouces mais opte pour un panneau IPS de 17,3 pouces plus grand (144 Hz ou 165 Hz).

GE Raider

Les ordinateurs portables de jeu haut de gamme GE76 et GE66 Raider proposent les derniers processeurs Intel de la série H Tiger Lake, jusqu’à un Core i9 de 11e génération, tandis que les options de GPU se complètent sur une carte Nvidia RTX 3080. Ensuite, les options de panneau du GE66 Raider incluent des écrans 15,6 pouces IPS 4K (60 Hz), QHD (240 Hz et 165 Hz) ou FHD (300 Hz). GE76 opte pour un écran IPS de 17,3 pouces plus grand et prend les choses d’un cran avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous bénéficiez également de panneaux QHD 165 Hz et 240 Hz et d’une option FHD 360 Hz. Le MSI GE66 Raider pèse 2,38 kg, tandis que le GE76 pèse 2,9 kg. Les deux ordinateurs portables de jeu MSI embarquent une batterie de 99,9 Wh.

GS Stealth

Les deux nouveaux modèles GS76 et GS66 Stealth arrivent avec des configurations similaires à leurs homologues GE Raider. Le GS66 Stealth présentait des options de panneau IPS 4K (60Hz), QHD (165Hz et 240Hz) et FHD (300Hz et 360Hz) 15,6 pouces. De plus, le GS76 a opté pour des écrans IPS UHD (120 Hz), QHD (240 Hz) et FHD (300 Hz) de 17,3 pouces. Le Stealth GS76 pèse 2,45 kg, tandis que le GS66 pèse 2,1 kg.

GP Leopard

Enfin, vous pouvez configurer les ordinateurs portables GP76 et GP66 avec jusqu’à un processeur Intel Core i7 de 11e génération associé à un GPU Nvidia RTX 3070. Les options d’affichage pour le GP76 incluent un panneau IPS QHD (165Hz) ou FHD (144Hz et 240Hz) de 17,3 pouces, tandis que le GP66 dispose d’un écran QHD (165Hz) ou FHD (144Hz et 240Hz) de 15,6 pouces.

Vous pouvez consulter tous les détails sur les ordinateurs portables lancés lors de l’événement de lancement de MSI ici.

Encore un peu de temps ? Découvrez le Test du MSI Prestige 15 A10SC : Le concurrent des Dell XPS !