Vivo lance deux nouveaux smartphones en France : le X60 Pro et le Y72

VIVO vient de présenter à la presse deux nouveaux smartphones qui sortiront dans les prochains jours. Il s’agit du Y72 et du X60 Pro. Ces deux modèles offrent d’excellentes caractéristiques et devraient continuer à promouvoir la marque arrivée récemment sur notre territoire. Le premier mobile vient compléter la gamme Y qui propose de très bons téléphones avec des fonctions avancées. Le X60 Pro est quant à lui le futur flagship de la marque. À noter d’ailleurs que VIVO sera l’un d’un des principaux sponsors de la Coupe d’Europe de Football qui débute dans quelques semaines.

VIVO Y72, un téléphone milieu de gamme au top

Véritable couteau suisse, ce téléphone offre de belles qualités et une grande polyvalence. Compatible 5G, il embarque un SoC MediaTek Dimensity 700 et possède 8 Go de RAM. De quoi offrir une utilisation rapide et fluide. Côté stockage, il offre 128 Go qui peuvent être étendus via une carte MicroSD. Et pour tenir le choc, le Y72 s’appuie sur une batterie de 5000 mAh.

VIVO a bien compris qu’une majorité d’utilisateurs de smartphone sont addicts à la photo. Même si le Y72 est un appareil milieu de gamme, il bénéficie d’un soin particulier côté photo. Caméra principale de 64 MP, ultra grand angle, mode nuit et stabilisation électronique. Vous l’aurez compris, le Y72 vous offre les outils pour des photos réussies.

Le vivo Y72 5G sera disponible en France le 25 mai 2021, au prix conseillé de 319 €.

VIVO X60 Pro, le photophone de référence

Lors de la présentation à la presse, la marque nous a dévoilé son futur modèle premium le X60 Pro. Ce modèle a été élaboré en partenariat avec Zeiss afin d’offrir système d’imagerie professionnel pour permettre aux utilisateurs de réaliser la photo parfaite. D’ailleurs pour marquer les esprits, le X60 Pro est le smartphone officiel de l’Euro 2020.

Ce photophone embarque trois caméras arrière : un capteur principal de 48 mégapixels, associé à un objectif super grand angle de 13 mégapixels et à un objectif de zoom optique x2 de 13 mégapixels. Une caméra frontale de 32 mégapixels complète l’ensemble pour la prise de selfie. L’autre grande force de l’appareil, c’est son système de stabilisation Gimbal 2.0. Les vidéos qui nous ont été présentées sont impressionnantes, le stabilisateur optique couplé au stabilisateur numérique offrent un résultat d’excellente qualité en mouvement.

Pour profiter des superbes photos prises avec le téléphone, VIVO propose un écran AMOLED Ultra O incurvé bord à bord de 6,56 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz* et un taux de réponse de 240 Hz. L’écran est aux normes HDR10+. Pour faire tourner tout ça, le smartphone possède un processeur Snapdragon 870, 12 Go de RAM qui peuvent monter à 15 Go en s’appuyant sur le stockage interne, ce dernier est de 256 Go.

Le vivo X60 Pro sera disponible en France le 25 mai 2021, au prix conseillé de 799 €.