Apple : deux nouveaux MacBook Pro cet été, avec des puces surpuissantes

Selon les informations de Bloomberg, la firme californienne aurait prévu une série de mises à jour pour ses MacBook Pro, dès cet été. Les MacBook Air, Mac Pro, iMac et Mac Mini auraient également une nouvelle version entre 2021 et 2022.

MacBook Pro : deux modèles surpuissants pour cet été

Le MacBook Pro pourrait être lancé dès cet été. En revanche, le MacBook Air arriverait plus tard dans l’année. Le tout nouveau Mac Pro verrait le jour en 2022, ainsi qu’un Mac Mini haut de gamme et un iMac plus grand. Tous seraient équipés de nouveaux processeurs Apple qui «dépasseront largement les performances et les capacités des puces M1 actuelles », rapporte Bloomberg.

Apple a commencé à abandonner les processeurs Intel au profit de sa propre puce M1 fin 2020 avec les MacBook Air, Mac Mini et MacBook Pro 13 pouces. Le nouvel iMac M1 en 24 pouces est disponible à partir de vendredi, ainsi que le nouvel iPad Pro M1.

Apple prévoirait deux processeurs différents pour le nouveau MacBook Pro, tous deux dotés de « huit cœurs à haute performance et deux cœurs à faible consommation d’énergie », mais déclinés en « variantes de 16 ou 32 cœurs graphiques », selon Bloomberg. Les puces de ces MacBook embarqueraient également plus de mémoire, d’un Neural Engine amélioré et permettraient l’ajout de plus de ports Thunderbolt.

Ce MacBook Pro remanié d’Apple serait disponible en 14 et 16 pouces, doté d’un chargeur magnétique MagSafe, verrait le retour du port HDMI et d’un lecteur de carte SD. Autant d’informations qui restent pour le moment hypothétiques.

Des puces à 20 et 40 cœurs pour les Mac Pro

Bloomberg livre également des informations au sujet de nouveaux Mac Pro attendus en 2022. Apple plancherait non pas sur des puces à 64 cœurs, mais à 20 et 40 cœurs, nom de code Jade 2C-Die et Jade 4C-Die. La 20 cœurs aurait 16 cœurs performance et 4 cœurs basse consommation ; la 40 cœurs 32 et 8 respectivement. Pour la partie graphique, ce serait 64 ou 128 cœurs. Ces solutions remplaceraient bien sûr les processeurs Intel Xeon W (jusqu’à 28 cœurs) mais permettraient aussi à Apple de se passer des GPU dédiés d’AMD. Le futur Mac Pro serait plus petit que le modèle actuel, inauguré en 2019.

Un renouveau pour le MacBook Air en fin d’année

Bien que les MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces aient accueilli une puce M1 l’an dernier, les portables « grand public » d’Apple vont aussi bénéficier d’un traitement de choc. Le nouveau Macbook attendrait cependant la fin de l’année, il embarquerait le successeur direct de la puce M1 baptisé Staten, qui intégrerait le même nombre de cœurs CPU (8) que la puce actuelle, mais elle serait plus rapide. Elle devrait aussi accueillir plus de cœurs graphiques, 9 ou 10 selon Gurman.

