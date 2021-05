Apple Watch Series 7 : un nouveau design avec des bords plats

Le leaker Jon Prosser révèle des rendus supposés de la future Apple Watch Series 7. Celle-ci aborderait un changement de design pour reprendre les bords plats des derniers iPhone et iPad.

Apple va changer le design de sa montre connectée

Depuis l’Apple Watch Series 4, la montre connectée du géant américain n’a pas beaucoup changé de design. Cela va changer en 2021, puisque la nouvelle Apple Watch Series 7 va s’inspirer du design des iPhone 12, puisqu’elle aura des bordures plates.

Contrairement aux précédentes rumeurs, la nouvelle Apple Watch ne serait pas bien différente des précédents modèles. 6 ans après la première génération, Apple intègre toujours une couronne digitale sur la tranche de droite. Du reste, l’écran AMOLED opte toujours pour une forme carrée. Visiblement, il n’y a pas de de lecteur d’empreintes digitales TouchID sous l’écran de la montre, comme le voulaient certains bruits de couloirs.



Source : Jon Prosser x Rendersbylan

Néanmoins, Apple apporte plusieurs changements à l’esthétique de l’Apple Watch. L’entreprise remplace les bords incurvés et arrondis par des tranches plates. Ce changement donne à l’Apple Watch un look plus affirmé. Apple s’est visiblement inspiré du design des iPhone 12, des iPad Pro et des anciens iPhone. Tous ses appareils se distinguent par un cadre en métal avec des tranches plates. Enfin, Apple proposerait pour la première fois un coloris vert, similaire à celui proposé sur le casque AirPods Max.

Quelles autres nouveautés pour l’Apple Watch Series 7 ?



Source : Jon Prosser x Rendersbylan

La montre devrait également bénéficier d’un son amélioré, puisque la sortie des haut-parleurs sur le côté droit est désormais constituée de deux ouvertures qui occupent toute la longueur.

L’écran devrait conserver les mêmes dimensions que depuis l’Apple Watch Series 4, bien que Jon Prosser évoque des prototypes disposant d’un écran un peu plus borderless. On devrait donc retrouver un écran de 324 x 394 pixels sur le modèle 40 mm, et de 368 x 448 mm sur le modèle 44 mm. Ces deux écrans sont LTPO OLED 1000 nits, ce qui signifie que leur taux de rafraichissement peut diminuer dynamiquement jusqu’à 1 Hz, afin de proposer la fonctionnalité Always-On Display la plus économe en énergie possible.

Pour l’instant, Jon Prosser n’a pas eu accès aux caractéristiques de la montre intelligente, on ne sait donc pas si Apple va également profiter de ce nouveau design pour changer d’autres caractéristiques. Néanmoins, des fuites indiquaient précédemment que l’Apple Watch Series 7 pourrait être la première montre du fabricant à être équipée d’un capteur de glucose sanguin. Il faudra attendre encore quelques mois avant de découvrir officiellement la prochaine génération de l’Apple Watch.

Encore un peu de temps ? Saviez-vous que l’Apple Watch va être utilisable sans toucher l’écran ?