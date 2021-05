Shadow : le service de cloud computing va augmenter ses prix

Si vous n’étiez pas au courant, Blade n’était pas en bonne santé depuis un petit moment. Durant plusieurs mois, la société à la base du service de cloud computing Shadow était en effet en redressement judiciaire et cherchait un nouvel acquéreur. Après un projet de rachat de plusieurs employés aux côtés de Xavier Niel, patron de Free, c’est finalement Octave Klaba, PDG d’OVH, qui a été choisi comme repreneur par le tribunal. Pour remettre Shadow correctement en route, les prix vont augmenter pour le service.

Shadow annonce une augmentation des prix de son service sur Twitch

Jeudi, Yanis Weinbach, responsable des offres grand public et gaming de Shadow, et Victor Grimoin, responsable de l’équipe créative, ont tenu un évènement sur la chaîne Twitch du service de cloud computing. Nous apprenons ainsi que la déroute progressive de Shadow a été causée par des prix « trop agressifs ». Vous l’aurez donc compris, la grille tarifaire va être revue à la hausse. Nous apprenons aussi que ces derniers seront désormais sans engagement. Cela signifie qu’il n’y aura donc plus de formule annuelle.

Voici les nouveaux tarifs des différentes formules de Shadow :

Boost : 29,99 € par mois au lieu de 14,99 € euros par mois, soit une augmentation mensuelle de 15 € ;

Ultra : 44,99 € par mois au lieu de 29,99 € par mois, + 15 € ;

Infinite : 54,99 € par mois au lieu de 49,99 euros par mois, + 5 €.

Les nouveaux prix permettront ainsi à Blade de payer les coûts de location des serveurs ainsi que la licence Windows, tout en générant de meilleures marges afin de pouvoir réinvestir dans le futur. Concernant le stockage, les tarifs restent les mêmes.

Face à ces annonces, les deux employés ont souligné que les futurs abonnés ayant précommandé Shadow pouvaient dès à présent annuler leur place dans la file d’attenter ou passer à la formule Boost. Concernant les personnes déjà clientes, sachez que les prix changeront à partir du mois de juin 2021.